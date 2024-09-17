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Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета - РИА Новости, 17.09.2024
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13:35 17.09.2024 (обновлено: 13:47 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/putin-1973164190.html
Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета
Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета - РИА Новости, 17.09.2024
Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета
Социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, поддержка Донбасса и технологическое развитие должны оставаться приоритетами предстоящего бюджета... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:35
2024-09-17T13:47
донбасс
россия
владимир путин
новороссия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, поддержка Донбасса и технологическое развитие должны оставаться приоритетами предстоящего бюджета России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html
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донбасс, россия, владимир путин, новороссия
Донбасс, Россия, Владимир Путин, Новороссия
Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета

Путин назвал соцподдержку и укрепление обороноспособности приоритетами бюджета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, поддержка Донбасса и технологическое развитие должны оставаться приоритетами предстоящего бюджета России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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