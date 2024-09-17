https://ria.ru/20240917/putin-1973164190.html

Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета

Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета - РИА Новости, 17.09.2024

Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета

Социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, поддержка Донбасса и технологическое развитие должны оставаться приоритетами предстоящего бюджета... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:35

2024-09-17T13:35

2024-09-17T13:47

донбасс

россия

владимир путин

новороссия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, поддержка Донбасса и технологическое развитие должны оставаться приоритетами предстоящего бюджета России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html

донбасс

россия

новороссия

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донбасс, россия, владимир путин, новороссия