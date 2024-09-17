https://ria.ru/20240917/putin-1973102568.html
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре - РИА Новости, 17.09.2024
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре
Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:53
2024-09-17T08:53
2024-09-17T08:53
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдёт после того, как эта подготовка завершится, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики не появилось. Мы своевременно проинформируем", - сказали агентству в канцелярии.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972056630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре
Канцелярия Эрдогана: дата визита Путина в Турцию пока не определена