https://ria.ru/20240917/putin-1973102568.html

Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре

Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре - РИА Новости, 17.09.2024

Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре

Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:53

2024-09-17T08:53

2024-09-17T08:53

турция

анкара (провинция)

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдёт после того, как эта подготовка завершится, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики не появилось. Мы своевременно проинформируем", - сказали агентству в канцелярии.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972056630.html

турция

анкара (провинция)

россия

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Варвара Скокшина

турция, анкара (провинция), россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире