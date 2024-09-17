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Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре - РИА Новости, 17.09.2024
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08:53 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/putin-1973102568.html
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре - РИА Новости, 17.09.2024
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре
Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:53
2024-09-17T08:53
турция
анкара (провинция)
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства. Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдёт после того, как эта подготовка завершится, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой конкретики не появилось. Мы своевременно проинформируем", - сказали агентству в канцелярии.
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турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Дата визита Путина в Турцию пока не определена, уточнили в Анкаре

Канцелярия Эрдогана: дата визита Путина в Турцию пока не определена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Дата предполагаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии главы турецкого государства.
Подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдёт после того, как эта подготовка завершится, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока никакой конкретики не появилось. Мы своевременно проинформируем", - сказали агентству в канцелярии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
11 сентября, 12:44
 
ТурцияАнкара (провинция)РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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