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Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола - РИА Новости, 17.09.2024
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19:00 17.09.2024
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Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола
Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола - РИА Новости, 17.09.2024
Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола
Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:00
2024-09-17T19:00
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, следует из решения комитета, опубликованного в думской базе данных. "Рассмотрев указанный вопрос, комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства решил: рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в решении комитета. Кроме того, в документе написано, что комитет принял решение предложить совету ГД включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы на 25 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.
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госдума рф, россия, общество, в мире
Госдума РФ, Россия, Общество, В мире
Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола

Комитет ГД поддержал запрет усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, следует из решения комитета, опубликованного в думской базе данных.
"Рассмотрев указанный вопрос, комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства решил: рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в решении комитета.
Кроме того, в документе написано, что комитет принял решение предложить совету ГД включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы на 25 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.
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