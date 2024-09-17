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Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола

Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола - РИА Новости, 17.09.2024

Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны со сменой пола

Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:00

2024-09-17T19:00

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, следует из решения комитета, опубликованного в думской базе данных. "Рассмотрев указанный вопрос, комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства решил: рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в решении комитета. Кроме того, в документе написано, что комитет принял решение предложить совету ГД включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы на 25 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973145549.html

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