Рейтинг@Mail.ru
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 17.09.2024 (обновлено: 17:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/posol-1973224221.html
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана - РИА Новости, 17.09.2024
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана
Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:19
2024-09-17T17:48
в мире
ливан
иран
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973225610_0:581:1000:1144_1920x0_80_0_0_c00f13ea72131f8878954cd30fd93070.jpg
ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr.&quot;Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане, был ранен в результате взрыва пейджера&quot;, — указали в материале.Сегодня ливанское национальное агентство NNA передало, что десятки человек пострадали при взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. В сообщении отмечалось, что детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".Позднее министр здравоохранения Ливана сообщил, что количество пострадавших выросло до сотен человек. Ведомство призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи владельцам сдетонировавших устройств. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.По данным некоторых СМИ, пейджеры использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973225610_0:487:1000:1237_1920x0_80_0_0_47af48c811ebf51f79d4b4437f3f14d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, иран, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Иран, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана

Mehr: посол Ирана в Ливане получил ранения в результате взрыва личного пейджера

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr.
«

"Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане, был ранен в результате взрыва пейджера", — указали в материале.

© Фото : Посольство Ирана в ЛиванеПосол Ирана в Ливане Моджтаба Амани
Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Посольство Ирана в Ливане
Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани
Сегодня ливанское национальное агентство NNA передало, что десятки человек пострадали при взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. В сообщении отмечалось, что детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
Позднее министр здравоохранения Ливана сообщил, что количество пострадавших выросло до сотен человек. Ведомство призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи владельцам сдетонировавших устройств. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
По данным некоторых СМИ, пейджеры использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
 
В миреЛиванИранДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала