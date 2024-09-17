В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана
Mehr: посол Ирана в Ливане получил ранения в результате взрыва личного пейджера
© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr.
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"Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане, был ранен в результате взрыва пейджера", — указали в материале.
© Фото : Посольство Ирана в ЛиванеПосол Ирана в Ливане Моджтаба Амани
© Фото : Посольство Ирана в Ливане
Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани
Сегодня ливанское национальное агентство NNA передало, что десятки человек пострадали при взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. В сообщении отмечалось, что детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
Позднее министр здравоохранения Ливана сообщил, что количество пострадавших выросло до сотен человек. Ведомство призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи владельцам сдетонировавших устройств. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
По данным некоторых СМИ, пейджеры использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте