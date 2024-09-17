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В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана

В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана - РИА Новости, 17.09.2024

В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана

Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:19

2024-09-17T17:19

2024-09-17T17:48

в мире

ливан

иран

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕГЕРАН, 17 сен — РИА Новости. Посол Иран в Ливане Моджтаба Амани получил ранения при взрыве его личного пейджера, сообщило государственное агентство исламской республики Mehr."Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане, был ранен в результате взрыва пейджера", — указали в материале.Сегодня ливанское национальное агентство NNA передало, что десятки человек пострадали при взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. В сообщении отмечалось, что детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".Позднее министр здравоохранения Ливана сообщил, что количество пострадавших выросло до сотен человек. Ведомство призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи владельцам сдетонировавших устройств. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.По данным некоторых СМИ, пейджеры использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.

ливан

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, иран, детонация сотен пейджеров в ливане