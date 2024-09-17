https://ria.ru/20240917/popova-1973120968.html

Анна Попова: человечество столкнулось с новыми инфекционными болезнями

Анна Попова: человечество столкнулось с новыми инфекционными болезнями - РИА Новости, 17.09.2024

Анна Попова: человечество столкнулось с новыми инфекционными болезнями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о работе службы, о ситуации с гриппом и коронавирусом в России, об оспе обезьян и лихорадке РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:00

2024-09-17T12:00

2024-09-17T19:03

россия

африка

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

аэс "фукусима"

курская область

инфекции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о работе службы, о ситуации с гриппом и коронавирусом в России, об оспе обезьян и лихорадке Западного Нила, а также о мерах, которые принимаются в Курской области, и рисках, которые могут быть связаны с АЭС "Фукусима". Беседовала Людмила Белоножко.— Анна Юрьевна, 15 сентября отмечалось 102 года со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Какие приоритеты сегодня в работе Роспотребнадзора? Как удается справляться с новыми вызовами?— С момента основания в 1922 году деятельность нашей службы остается основой обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России. Конечно, невозможно сопоставить работу, которая проводилась более ста лет назад, с тем, что мы делаем сегодня, ни по уровню квалификации сотрудников, ни по технической оснащенности, ни по методической подготовленности — вековой разрыв виден во всем. Но при этом санитарное просвещение по-прежнему востребовано как массовый и эффективный метод профилактики. Данный сегмент работы нашей службы сегодня вырос настолько, что стал специальной отраслью здравоохранения и медицинской науки. Без внедрения новой санитарной культуры не может быть здорового населения, а здоровое население — это фундамент для стабильности и благополучия страны. Можно сказать, что список приоритетов, как и 100 лет назад, следует начать именно с информационной составляющей в области санитарной безопасности и благополучия населения.Другим приоритетным направлением является эпидемиологическое благополучие в целом и, в частности, вакцинация, которая получила в последнее время широкое развитие и которую следует рассматривать как весомую часть комплекса мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний. Использование вакцин позволило не только существенно снизить заболеваемость опасными инфекциями, но и ликвидировать некоторые заболевания. Вакцинация вкупе с другими мероприятиями позволила обеспечить в Российской Федерации стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.Если говорить о вызовах, то главным является то, что в новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых никто не знал. На смену страшным, но привычным заболеваниям, таким как чума и тиф, пришли опасные вирусы. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности населения и другие факторы провоцируют их возникновение, а высокая миграционная активность способствует распространению по всему миру. Поистине, инфекция не знает границ. В ходе борьбы с эпидемией COVID-19 были установлены и изучены важные звенья в мировой системе обеспечения биологической безопасности. Одна из наших важных задач — извлечь уроки из пандемии. Мы обладаем полным спектром современных инструментов для мониторинга, анализа и прогноза развития эпидситуации: геномный надзор за микроорганизмами, иммунологический надзор в популяции, цифровые аналитические платформы и современные оборудованные референс-центры по всей стране. Полный цикл получения и обработки информации, когда каждый наш институт проводит мониторинг и углубленные исследования по определенным инфекциям, а мы обобщаем весь этот материал. Мы стараемся очень хорошо выучить уроки пандемии, чтобы наработать дополнительные алгоритмы предупреждения и реагирования на будущие угрозы. Также очень внимательно смотрим и анализируем эпидситуацию во всем мире и помогаем коллегам из разных стран противостоять новым угрозам. Хотела бы отметить, что в целом ряде государств создаются или реформируются санитарные службы по аналогии с нашей. С нас берут пример. А это, согласитесь, яркий показатель и высокая оценка нашей работы.Вызовы последних лет показали, что значимость службы велика. Но все, что связано с нашими достижениями, — это результат работы людей. И наши коллеги порой предпринимают просто героические усилия. Мы, конечно же, все это знаем, и понимаем, и стараемся беречь своих сотрудников, их труд вызывает огромное уважение. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать коллегам выдержки, удачи, развития профессионализма и, конечно, еще раз подчеркнуть ценность каждого. Сегодняшняя ситуация не позволяет нам останавливаться.Немного цифр сегодняшнего дня. Нами сформирована современная сеть мониторинга патогенов, в которую входят 153 центра ПЦР-тестирования в 114 российских городах с масштабами диагностики до 500 тестов на 100 тысяч населения в сутки.Работают 54 центра секвенирования, охватывающие всю территорию нашей страны и позволяющие в полной мере внедрять геномный эпиднадзор.Функционируют 20 лабораторий высокого уровня биобезопасности, в которых созданы все условия для работы с опасными патогенами, в том числе с неизвестными и искусственно созданными микроорганизмами.Действует 71 мобильная лаборатория с функциями диагностики в труднодоступных регионах, мониторинга природно-очаговых инфекций и расследованием очагов групповой заболеваемости.В 2022 году создана первая российская платформа агрегации информации о геномах микроорганизмов VGARus, выявляющая новые возбудители болезней. К настоящему времени в ее систему загружено более 364 тысяч геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, ВИЧ, гепатита В, гриппа и других заболеваний.По поручению президента России мы реализуем федеральный проект "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", основная задача которого — защита населения от угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также ранняя диагностика и профилактика инфекционных заболеваний. Выявить, отреагировать, изучить, предупредить появление и профилактировать развитие любой инфекции в границах нашей страны — наша задача.Отрадно осознавать, что результаты нашей работы и достижения специалистов нашей службы имеют прямой экономический эффект, полученный в результате снижения случаев заболеваний. Такой эффект в 2023 году составил 16,9 рубля на один рубль затрат. Сумма предотвращенного экономического ущерба, достигнутая за счет снижения числа случаев инфекционных заболеваний, составила 865,9 миллиарда рублей. И еще 213,3 миллиарда рублей удалось сэкономить за счет снижения потерь, связанных с воздействием фактов среды обитания.— Недавно был дан старт кампании по вакцинации против гриппа. Ожидаете ли высокий подъем заболеваемости в этом сезоне? Когда можно ждать пиковых показателей?— Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября — декабрь. Но, конечно, кроме мониторинга и предположений, мы в первую очередь должны обеспечить готовность медицинской системы к любой меняющейся эпидситуации. Каждый год мы определяем планку иммунизации и осуществляем контроль за обеспечением вакцинами всех регионов России. Наше решение в этой части закрепляется постановлением Главного государственного санитарного врача России. Актуальный штаммовый состав вакцины ежегодно претерпевает изменения. К примеру, в этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа A/H3N2. Антигены вирусов гриппа А/H1N1 и вирусов гриппа B остались прежними.До 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.Но я хотела бы обратить внимание на то, что с практической точки зрения лучше прививаться заблаговременно. Чтобы не получилось так, что в середине сентября мы ждем, как всегда, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а дождавшись его, осознаем, что с вакцинацией вышло опоздание, поскольку при остром инфекционном состоянии делать прививку противопоказано. Так что уже сейчас, пока болезнь "еще на подступах", самое время обратиться в медицинское учреждение за вакцинацией.— В этом году сохраняется тестирование на грипп и коронавирус всех пациентов, у кого есть симптомы?— В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы — единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших. Для этого у нас есть все: как сами ПЦР-тесты, так и центры, созданные на базе Роспотребнадзора и других медицинских организаций, где можно провести ПЦР-тестирование. Потому что первое, что нужно сделать, это определить, какой вариант вируса у заболевшего человека, и уже во вторую очередь врач назначает специфическое, точно нацеленное на конкретный патоген лечение. Поэтому мой совет каждому, кто чувствует недомогание: следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти тестирование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение. Все возможности для это у нас есть.— Как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране? Будет ли продолжаться подъем заболеваемости? Сколько времени он займет?— Ситуация по коронавирусной инфекции складывается так, как мы прогнозировали, то есть к началу учебного года мы наблюдаем подъем. Люди возвращаются из отпусков. Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью. Коронавирус пришел в свой сезон, ведет себя так же, как и другие респираторные вирусы. Например, с начала августа мы видим рост заболеваний, вызванных риновирусами, аденовирусами, а также возбудителями парагриппа. То есть коронавирус демонстрирует рост в рамках сезонного тренда.Нашу беседу мы начинали со слов о том, какую важную роль играет санитарное просвещение. Вопрос "заболеть или не заболеть" плотно с этим связан. Чтобы не заболеть, надо использовать общие правила, которые известны и о которых мы продолжаем информировать население. К сожалению, при высоком уровне грамотности и информированности далеко не все следуют нашим рекомендациям, хотя, казалось бы, что может быть проще — держать чистыми свои руки, обрабатывать поверхности, к которым возможно прикосновение, следить за чистотой гаджетов, а в местах массового скопления людей носить маску. Следуйте этим правилам, не полагайтесь на авось. И конечно, в случае недомогания нужно немедленно обратиться к врачу.— А прививаться от коронавируса нужно?— Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их. Накопленные данные последних лет привели к тому, что мы делаем акцент на массовую вакцинацию против гриппа. Вкратце можно сказать, что тяжесть гриппа год от года не меняется и осложнения могут быть очень серьезными. При этом протекание заболеваний, которые вызывают вирусы гриппа, может быть тяжелым на фоне последствий стресса для иммунитета, который мы пережили в предыдущие ковидные годы.— В этом году было выявлено несколько случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила в регионах, где она обычно не встречается. С чем это связано? Нет ли распространения заболевания? Какие меры приняты?— Нужно начинать с истинной проблемы, которой является высокий удельный вес зарегистрированных лихорадок неясного генеза, то есть когда у человека есть явные признаки инфекционного заболевания, но не выявляется причина, возбудитель, который вызвал такое состояние. Поэтому в рамках программы "Санитарный щит", которую мы реализуем, перед нами стоит задача найти доступные способы тестирования, одновременно быстрые и эффективные, чтобы случаев лихорадки неясного генеза не было совсем или чтобы число подобных случаев было минимальным.Такая же ситуация с лихорадкой Западного Нила. Несколько лет назад мы разработали очень эффективную тест-систему. Ее внедрение в субъектах Российской Федерации позволяет вернее определять причины инфекционного заболевания, что формально можно ошибочно расценить как рост показателей более точно выявляемой болезни. Однако точная диагностика дает нам возможность достоверно отслеживать распространение, максимально рано выявлять заболевание и лечить человека именно от того, чем он болеет.На сегодняшний день ситуация в России по лихорадке Западного Нила стабильная, мы не видим значимых признаков ее осложнения. Выявление заболевших в данном случае — это хороший показатель.— Глава ВОЗ ранее объявил оспу обезьян ситуацией чрезвычайного значения. Нет ли случаев у нас в стране? Какие меры принимаются в связи с этим?— Меры мы приняли еще в 2022 году, когда впервые было озвучено, что это — чрезвычайная ситуация. У нас есть мультиплексная тест-система, которая может определять любой из известных вирусов оспы, но такая система достаточно дорога и в данном случае не очень нужна. Поэтому коллеги из центра "Вектор" очень быстро сделали моно-тест-систему для диагностики оспы обезьян. Эта тест-система хорошо работает, зарекомендовала себя в нашей стране и за рубежом. Кроме трех случаев, о которых мы сообщали, в этом году никаких новых выявлений не было. При этом контроль осуществляется достаточно плотный, медицинское сообщество подготовлено, а мы продолжаем следить за ситуацией. Вместе с тем, конечно, мы работаем в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. И нам было удивительно, когда на заседание чрезвычайного комитета не были приглашены специалисты ни одного из российских референс-центров и центров, сотрудничающих с ВОЗ по оспе. Комитет был собран экстренно, работал очень короткое время, решение было принято молниеносно. Это вызывает определенные сомнения, притом что общее количество заболевших в целом на планете за весь период составляет чуть больше 100 тысяч человек. А то, что происходит сегодня в Африке, — предмет внимательного изучения, ведь удельный вес подтвержденных диагнозов достаточно невысокий. Так, общее количество заболевших в Конго — от 13 до 15 тысяч человек. При этом количество подтвержденных случаев не превышает 10-15%, а какой диагноз у других заболевших — неизвестно. Так, например, в числе тех, у кого не подтвержден диагноз, большое количество детей до двух лет, то есть они не ходят в детский сад и с другими заболевшими не общаются. Поэтому возникает естественный вопрос — каким образом они могли заболеть? И таких эпидемиологических загадок достаточно большое количество. Пока у нас на них нет ответов. Наши коллеги из разных институтов Роспотребнадзора и из системы медицинской инфекционной помощи города Москвы сегодня работают в Африке, чтобы посмотреть, что происходит, определиться с масштабом и помочь в диагностике. Все, что нужно сделать в нашей стране, уже сделано. Еще раз хочу отметить, что у нас имеется система контроля на границе и клинические симптомы выявляются сразу. Медицинское сообщество готово, тест-систем достаточно во всех центрах, где проводится тестирование. И нужно отметить также, что в этой области ведется плотная работа и с центрами по профилактике ВИЧ-инфекции, потому что, по данным ВОЗ, больше половины всех заболевших — это люди с ВИЧ-статусом.У нас есть отличная вакцина, но пока она не востребована, так как эпидемиологических оснований для проведения вакцинации в России нет.— От других стран поступают запросы на нашу вакцину?— Запросы поступали, но нам нужно разобраться с эпидемиологией заболевания. Разные ученые выдвигают разные версии. Например, это может быть вирус герпеса или проявление ветряной оспы. Пока мы не разберемся в этом вопросе, каких-то резких движений предпринимать не следует.— Как оцениваете ситуацию с корью в этом году в России? Снижается ли заболеваемость?— Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни. Но с нашей стороны была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой контагиозности — заразности вируса кори — каждый очаг останавливался на одном-двух случаях. Этот результат мы имеем.— Как оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Курской области? Какую работу там ведет Роспотребнадзор? Нет ли вспышек инфекционных заболеваний там?— Курская область — точка пристального мониторинга и внимания с нашей стороны. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация там стабильная. Безусловно, усилены контроль и лабораторное подразделение. Коллеги ведут очень плотный контроль за местами размещения людей, в первую очередь в пунктах временного размещения — это и контроль воды, и контроль продуктов питания, и контроль водоподачи в систему водоснабжения в населенных пунктах. Кроме того, конечно же, ведется плотный лабораторный контроль в случае выявления любого недомогания. Это все делается, и на сегодняшний день нам удается избежать каких-либо эпидемиологических осложнений. Все алгоритмы работы отработаны.— Не было ли выявлено случаев холеры на территории России в этом году?— В этом году случаев выявления холеры не было. В прошлом году после известных ситуаций нами был принят ряд дополнительных мер. Хочу заметить, что и в прошлом году завоз возбудителей холеры мигрантами не привел к ее распространению. А ведь холера является достаточно контагиозной инфекцией. Это говорит об отличной работе коллег в субъектах Российской Федерации, складывающейся на фоне того, что в мире ситуация считается неблагополучной. Очень высокие показатели зафиксированы в самых разных странах, в том числе в тех, с которыми у нас активное воздушное сообщение. Но и при этом нам удается держать ситуацию под контролем. Мы дополнительно приняли и усилили меры, увеличили объемы мониторинга возможного присутствия холерного вибриона в окружающей среде, в стоках, в воде, в том числе в зонах рекреации. И конечно, это, безусловно, дает свой результат. Сегодня холеры в России нет.— В прошлом году Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима". Нет ли эффекта накопления в воде? Не выявлено ли опасной рыбной продукции?— Контроль ведется, и он достаточно плотный. На сегодняшний день настороженность с нашей стороны весьма высока. Естественно, мы отбираем пробы только в тех местах, которые нам доступны. В настоящее время отклонений мы не видим. Параллельно, чтобы ничего не пропустить, мы расширяем линейку фиксируемых показателей. Риски, вызванные действиями, связанными с "Фукусимой", безусловно, остаются. Ситуацию следует рассматривать как непростую. Одной из принятых нами мер явилось ограничение поступления любой продукции из Японии, что в узком смысле направлено на снижение данных рисков, а в общем — на благо защиты здоровья наших граждан.— В этом году мы отмечали десять лет с момента направления группы специалистов и мобильных лабораторий Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Гвинейской Республике. Как обстоят дела сегодня?— Эпидемия, охватившая Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014-2016 годах, вызвала чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и стала реальной угрозой для всего мира. Общее число больных превысило 28 тысяч, более 40% из них погибли. Из Западной Африки инфекция была завезена в семь стран, в том числе Великобританию, Испанию, Италию и США. Мы оперативно развернули диагностику опасной инфекции. В лаборатории Роспотребнадзора с августа 2014-го по январь 2016 года было проведено более 17,4 тысячи исследований. Кроме этого, проводилась диагностика с целью выявления возбудителей малярии, лихорадок Денге и Западного Нила, а также гепатитов В, С, ВИЧ. Результаты высокоэффективного российско-гвинейского взаимодействия послужили основой для продолжения научно-технического сотрудничества. Пятнадцатого февраля 2017 года состоялось открытие Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Сегодня центр является одним из наиболее оснащенных в Западной Африке, его лаборатории проводят до 500 исследований в сутки в целях выявления возбудителей опасных инфекционных болезней, актуальных для региона. В настоящее время на базе лаборатории центра продолжаются научные исследования, направленные на изучение распространения возбудителей природно-очаговых инфекционных болезней, а также социально-значимых инфекций (ВИЧ, гепатитов В и С, кори, краснухи). Во время пандемии COVID-19 лаборатория центра первая в Гвинейской Республике получила аккредитацию на национальном уровне как учреждение, выполняющее диагностику возбудителя COVID-19, также задействована в исследованиях проб клинического материала во время вспышки БВВЭ, которая была зарегистрирована в Нижней Гвинее в 2021 году. Сегодня, спустя десять лет, Роспотребнадзор сотрудничает с десятью странами Африки, включая Уганду, Бурунди, Мадагаскар, Республику Конго. Специалистами проводятся совместные исследования и мониторинг особо опасных инфекций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, аэс "фукусима", курская область, инфекции, интервью