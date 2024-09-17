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В Польше ликвидируют Институт польско-венгерского сотрудничества - РИА Новости, 17.09.2024
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08:57 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/polsha-1973103007.html
В Польше ликвидируют Институт польско-венгерского сотрудничества
В Польше ликвидируют Институт польско-венгерского сотрудничества - РИА Новости, 17.09.2024
В Польше ликвидируют Институт польско-венгерского сотрудничества
Канцелярия премьер-министра Польши ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества, созданный по итогам неформальной встречи главы прежней партии власти РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:57
2024-09-17T08:57
в мире
польша
венгрия
сша
ярослав качиньский
виктор орбан
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Польши ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества, созданный по итогам неформальной встречи главы прежней партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила газета Rzeczpospolita. Как напоминает издание, договоренность об учреждении института была достигнута в январе 2016 года во время неформальной встречи Качиньского и Орбана. "В ходе встречи политики договорились о создании института, работающего на благо дружбы двух стран. В конечном итоге были созданы два фонда-близнеца: в Венгрии и в Польше. Последний получил название Института польско-венгерского сотрудничества имени Вацлава Фельчака. Он был создан в 2018 году, и его история уже заканчивается. Это решение премьер-министра Дональда Туска", - пишет газета. По данным издания, на деятельность института из бюджета ежегодно выделялось 6 миллионов злотых (1,5 миллиона долларов США), при этом она неоднократно подвергалась критике в результате независимых проверок. В 2020 году Верховная контрольная палата выдала отрицательное заключение по финансовой отчетности, подготовленной в учреждении. Проверяющие отметили, что в институте, вопреки его уставу, не был создан стипендиальный фонд, а самые большие нарекания возникли к бухгалтерскому учету. В самом институте тогда заявили, что проблемы возникли, поскольку его деятельность только началась, однако результаты новой проверки, опубликованные премьером спустя год, оказались еще хуже. Они показали, что в 2020-2021 годах работникам было выплачено пособий на сумму 194,6 тысячи злотых (почти 50 тысяч долларов) без юридического основания. "Канцелярия премьер-министра также поставила под сомнение исключительные расходы, например, покупку фарфора в Цмелеве и двух изготовленных на заказ кованых вешалок, а также аренду неоклассической виллы на улице Северина Гощинского в варшавском районе Мокотув для штаб-квартиры института. По этому адресу институт находится и по сей день", - сообщает газета. По данным издания, ликвидация института Качиньского и Орбана должна состояться в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20240729/vengriya-1962812454.html
https://ria.ru/20240709/vengriya-1958423719.html
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в мире, польша, венгрия, сша, ярослав качиньский, виктор орбан, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Венгрия, США, Ярослав Качиньский, Виктор Орбан, Дональд Туск, Право и справедливость
В Польше ликвидируют Институт польско-венгерского сотрудничества

Канцелярия Туска ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Польши ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества, созданный по итогам неформальной встречи главы прежней партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила газета Rzeczpospolita.
Как напоминает издание, договоренность об учреждении института была достигнута в январе 2016 года во время неформальной встречи Качиньского и Орбана.
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"В ходе встречи политики договорились о создании института, работающего на благо дружбы двух стран. В конечном итоге были созданы два фонда-близнеца: в Венгрии и в Польше. Последний получил название Института польско-венгерского сотрудничества имени Вацлава Фельчака. Он был создан в 2018 году, и его история уже заканчивается. Это решение премьер-министра Дональда Туска", - пишет газета.
По данным издания, на деятельность института из бюджета ежегодно выделялось 6 миллионов злотых (1,5 миллиона долларов США), при этом она неоднократно подвергалась критике в результате независимых проверок. В 2020 году Верховная контрольная палата выдала отрицательное заключение по финансовой отчетности, подготовленной в учреждении. Проверяющие отметили, что в институте, вопреки его уставу, не был создан стипендиальный фонд, а самые большие нарекания возникли к бухгалтерскому учету.
В самом институте тогда заявили, что проблемы возникли, поскольку его деятельность только началась, однако результаты новой проверки, опубликованные премьером спустя год, оказались еще хуже. Они показали, что в 2020-2021 годах работникам было выплачено пособий на сумму 194,6 тысячи злотых (почти 50 тысяч долларов) без юридического основания.
"Канцелярия премьер-министра также поставила под сомнение исключительные расходы, например, покупку фарфора в Цмелеве и двух изготовленных на заказ кованых вешалок, а также аренду неоклассической виллы на улице Северина Гощинского в варшавском районе Мокотув для штаб-квартиры института. По этому адресу институт находится и по сей день", - сообщает газета.
По данным издания, ликвидация института Качиньского и Орбана должна состояться в ближайшие месяцы.
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В миреПольшаВенгрияСШАЯрослав КачиньскийВиктор ОрбанДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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