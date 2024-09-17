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Ядерный полигон на Новой Земле отмечает 70-летие со дня образования - РИА Новости, 17.09.2024
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00:36 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/poligon-1973082931.html
Ядерный полигон на Новой Земле отмечает 70-летие со дня образования
Ядерный полигон на Новой Земле отмечает 70-летие со дня образования - РИА Новости, 17.09.2024
Ядерный полигон на Новой Земле отмечает 70-летие со дня образования
Центральный ядерный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:36
2024-09-17T00:36
россия
новая земля
ссср
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центральный ядерный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в Минобороны РФ. "До создания полигона на Новой Земле СССР уже проводил испытания атомного и термоядерного оружия под Семипалатинском, однако его географическое положение накладывало ограничения на проведение испытаний мощных термоядерных зарядов, а также морского оружия, поэтому взоры советских испытателей были направлены на архипелаг в Северном Ледовитом океане. В период с 1954 по 1990 год на Центральном полигоне были проведены испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - отметили в Минобороны РФ. Там добавили, что на современном этапе, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2000 года, 72 ФЗ "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", Центральный полигон РФ осуществляет подготовку и проведение неядерных взрывных экспериментов, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники. В ведомстве отметили, что уделяют особое внимание развитию военной и социальной инфраструктуры Новоземельского гарнизона. Так, в единственном населенном пункте на Новой Земле - поселке Белушья Губа - расположена самая северная школа в России, рассчитанная на обучение более 250 школьников в одну смену. В 2022 году был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Также ведется строительство жилых домов для военнослужащих по контракту и членов их семей. Уточняется, что безопасность полигона обеспечивают военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России. Подразделения охраны ежедневно проводят тренировки по отражению атак вероятного противника, а для подготовки военнослужащих приглашаются инструкторы, имеющие боевой опыт в ходе решения задач специальной военной операции. Кроме того, силами созданного из военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны России сводного расчета сегодня ведется работа по рекультивации и экологической реабилитации территорий архипелага, содержащих твердые бытовые отходы, а также проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью в Арктической зоне РФ. "Старые здания, возведенные во времена СССР в отдаленных местах архипелага и пришедшие в аварийное состояние, взрываются силами расчетов 12 ГУ МО РФ, а весь строительный мусор, металлолом и другие твердые бытовые отходы в последующем вывозятся на материковую часть России и утилизируются". За первые 8 месяцев 2024 года было собрано более 1 000 тонн металлолома и рекультивировано 9 гектаров земель", - добавили в Минобороны России.
https://ria.ru/20240829/sssr-1969099624.html
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россия, новая земля, ссср
Россия, Новая Земля, СССР
Ядерный полигон на Новой Земле отмечает 70-летие со дня образования

Полигон на Новой Земле принял 94% мощности произведенных СССР ядерных взрывов

© Фото : Вооруженные силы СССРПервый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г
Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Вооруженные силы СССР
Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центральный ядерный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в Минобороны РФ.
"До создания полигона на Новой Земле СССР уже проводил испытания атомного и термоядерного оружия под Семипалатинском, однако его географическое положение накладывало ограничения на проведение испытаний мощных термоядерных зарядов, а также морского оружия, поэтому взоры советских испытателей были направлены на архипелаг в Северном Ледовитом океане. В период с 1954 по 1990 год на Центральном полигоне были проведены испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - отметили в Минобороны РФ.
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Там добавили, что на современном этапе, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2000 года, 72 ФЗ "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", Центральный полигон РФ осуществляет подготовку и проведение неядерных взрывных экспериментов, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.
В ведомстве отметили, что уделяют особое внимание развитию военной и социальной инфраструктуры Новоземельского гарнизона. Так, в единственном населенном пункте на Новой Земле - поселке Белушья Губа - расположена самая северная школа в России, рассчитанная на обучение более 250 школьников в одну смену. В 2022 году был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Также ведется строительство жилых домов для военнослужащих по контракту и членов их семей.
Уточняется, что безопасность полигона обеспечивают военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России. Подразделения охраны ежедневно проводят тренировки по отражению атак вероятного противника, а для подготовки военнослужащих приглашаются инструкторы, имеющие боевой опыт в ходе решения задач специальной военной операции.
Кроме того, силами созданного из военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны России сводного расчета сегодня ведется работа по рекультивации и экологической реабилитации территорий архипелага, содержащих твердые бытовые отходы, а также проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью в Арктической зоне РФ.
"Старые здания, возведенные во времена СССР в отдаленных местах архипелага и пришедшие в аварийное состояние, взрываются силами расчетов 12 ГУ МО РФ, а весь строительный мусор, металлолом и другие твердые бытовые отходы в последующем вывозятся на материковую часть России и утилизируются". За первые 8 месяцев 2024 года было собрано более 1 000 тонн металлолома и рекультивировано 9 гектаров земель", - добавили в Минобороны России.
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