https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973220533.html
Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья
Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2024
Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья
Более 30,4 тысячи пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала старта речной навигации, пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:05
2024-09-17T17:05
2024-09-17T17:05
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 30,4 тысячи пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала старта речной навигации, пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Речные маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове. "В Подмосковье продолжает расти число пассажиров, которые используют речные маршруты. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона — всего маршрутами воспользовались свыше 30,4 тысячи пассажиров", — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, в Серпухове число пассажиров увеличилось значительно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7 тысячи человек и составило больше 10,3 тысячи. Более 15,6 тысячи пассажиров воспользовались маршрутами в Лыткарине, а в Коломне — свыше 4,3 тысячи. Оплатить проезд на речных маршрутах Подмосковья можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), коломна, лыткарино, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Лыткарино, Алексей Гержик
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 30,4 тысячи пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала старта речной навигации, пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Речные маршруты действуют в Коломне
, Лыткарине
и Серпухове
.
"В Подмосковье продолжает расти число пассажиров, которые используют речные маршруты. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона — всего маршрутами воспользовались свыше 30,4 тысячи пассажиров", — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
.
По его словам, в Серпухове число пассажиров увеличилось значительно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7 тысячи человек и составило больше 10,3 тысячи.
Более 15,6 тысячи пассажиров воспользовались маршрутами в Лыткарине, а в Коломне — свыше 4,3 тысячи.
Оплатить проезд на речных маршрутах Подмосковья можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".