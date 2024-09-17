https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973220533.html

Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья

Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2024

Более 30 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте Подмосковья

Более 30,4 тысячи пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала старта речной навигации, пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:05

2024-09-17T17:05

2024-09-17T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

лыткарино

алексей гержик

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 30,4 тысячи пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала старта речной навигации, пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Речные маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове. "В Подмосковье продолжает расти число пассажиров, которые используют речные маршруты. С начала сезона пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с показателями прошлого сезона — всего маршрутами воспользовались свыше 30,4 тысячи пассажиров", — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, в Серпухове число пассажиров увеличилось значительно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7 тысячи человек и составило больше 10,3 тысячи. Более 15,6 тысячи пассажиров воспользовались маршрутами в Лыткарине, а в Коломне — свыше 4,3 тысячи. Оплатить проезд на речных маршрутах Подмосковья можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".

https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html

московская область (подмосковье)

коломна

лыткарино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, лыткарино, алексей гержик