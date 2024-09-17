https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973147355.html
Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья
Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2024
Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья
Ветеринары Госветслужбы Подмосковья с начала 2024 года приняли более 253 тысяч владельцев домашних питомцев, к специалистам приходят как за лечением, так и за... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:29
2024-09-17T12:29
2024-09-17T12:29
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья с начала 2024 года приняли более 253 тысяч владельцев домашних питомцев, к специалистам приходят как за лечением, так и за плановым обследованием и вакцинированием, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Так, с начала года на прием к ветеринарам государственной ветеринарной службы Московской области обратились более 253,7 тысячи владельцев домашних питомцев. Специалисты приняли свыше 32 тысяч собак и 30 тысяч кошек. Встречались и необычные пациенты: морские свинки, хорьки, верблюды, попугаи, шиншиллы, пони, ежи, дегу, кролики, обезьяны, косули, страус и другие", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, с начала года проведено 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысячи процедур вакцинирования питомцев против вирусов, более 8 тысяч УЗИ, свыше 7 тысяч рентгеновских исследований, на прием к дерматологу записали 1,9 тысячи животных. Также выдано более 8 тысяч справок формы №1, которая потребуется для перемещения питомцев по территории РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973036862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ветеринария, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария, домашние животные
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья с начала 2024 года приняли более 253 тысяч владельцев домашних питомцев, к специалистам приходят как за лечением, так и за плановым обследованием и вакцинированием, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Так, с начала года на прием к ветеринарам государственной ветеринарной службы Московской области обратились более 253,7 тысячи владельцев домашних питомцев. Специалисты приняли свыше 32 тысяч собак и 30 тысяч кошек. Встречались и необычные пациенты: морские свинки, хорьки, верблюды, попугаи, шиншиллы, пони, ежи, дегу, кролики, обезьяны, косули, страус и другие", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, с начала года проведено 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысячи процедур вакцинирования питомцев против вирусов, более 8 тысяч УЗИ, свыше 7 тысяч рентгеновских исследований, на прием к дерматологу записали 1,9 тысячи животных. Также выдано более 8 тысяч справок формы №1, которая потребуется для перемещения питомцев по территории РФ
, в страны ближнего и дальнего зарубежья.