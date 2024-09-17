https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973147355.html

Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья

Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2024

Более 253 тысяч владельцев животных обратились к ветеринарам Подмосковья

Ветеринары Госветслужбы Подмосковья с начала 2024 года приняли более 253 тысяч владельцев домашних питомцев, к специалистам приходят как за лечением, так и за... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:29

2024-09-17T12:29

2024-09-17T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ветеринария

домашние животные

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья с начала 2024 года приняли более 253 тысяч владельцев домашних питомцев, к специалистам приходят как за лечением, так и за плановым обследованием и вакцинированием, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Так, с начала года на прием к ветеринарам государственной ветеринарной службы Московской области обратились более 253,7 тысячи владельцев домашних питомцев. Специалисты приняли свыше 32 тысяч собак и 30 тысяч кошек. Встречались и необычные пациенты: морские свинки, хорьки, верблюды, попугаи, шиншиллы, пони, ежи, дегу, кролики, обезьяны, косули, страус и другие", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, с начала года проведено 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысячи процедур вакцинирования питомцев против вирусов, более 8 тысяч УЗИ, свыше 7 тысяч рентгеновских исследований, на прием к дерматологу записали 1,9 тысячи животных. Также выдано более 8 тысяч справок формы №1, которая потребуется для перемещения питомцев по территории РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973036862.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ветеринария, домашние животные