https://ria.ru/20240917/peskov-1973163032.html

Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину

Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину - РИА Новости, 17.09.2024

Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину

Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:31

2024-09-17T13:31

2024-09-17T14:57

здоровье - общество

россия

суджа

суджанский район

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза мирного населения. "Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. Как оно направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос об обращении жителей.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965228430.html

россия

суджа

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, суджа, суджанский район, дмитрий песков