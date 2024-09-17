https://ria.ru/20240917/peskov-1973163032.html
Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину
Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину - РИА Новости, 17.09.2024
Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину
Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:31
2024-09-17T13:31
2024-09-17T14:57
здоровье - общество
россия
суджа
суджанский район
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не получал обращений от родственников жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза мирного населения. "Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. Как оно направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос об обращении жителей.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965228430.html
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здоровье - общество, россия, суджа, суджанский район, дмитрий песков
Здоровье - Общество, Россия, Суджа, Суджанский район, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об обращении жителей Суджанского района к Путину
Песков: Кремль не получал обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора