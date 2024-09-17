https://ria.ru/20240917/peskov-1973151147.html
Песков рассказал о введении ответственности за телефонные дипфейки
Песков рассказал о введении ответственности за телефонные дипфейки - РИА Новости, 17.09.2024
Песков рассказал о введении ответственности за телефонные дипфейки
Введение ответственности за телефонные "дипфейки" является абсолютно логичным шагом, который надо сделать как можно быстрее, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:41
2024-09-17T12:41
2024-09-17T12:48
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Введение ответственности за телефонные "дипфейки" является абсолютно логичным шагом, который надо сделать как можно быстрее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он с мошенниками и как в Кремле относятся к введению закона об ответственности за телефонные "дипфейки". Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.
https://ria.ru/20240609/dipfeyki-1951718079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков
Песков рассказал о введении ответственности за телефонные дипфейки
Песков назвал введение ответственности за телефонные дипфейки логичным шагом
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Введение ответственности за телефонные "дипфейки" является абсолютно логичным шагом, который надо сделать как можно быстрее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Приходилось, к сожалению. Эти технологии активно используются недоброжелателями в преступных целях. Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сталкивался ли он с мошенниками и как в Кремле относятся к введению закона об ответственности за телефонные "дипфейки".
Песков отметил, что пока не знает о технологиях, которые могли бы уберечь граждан от мошеннических действий. "Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели. Но, наверное, специалисты ведут соответствующую работу", - добавил он.