https://ria.ru/20240917/peskov-1973150625.html

В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима

В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима - РИА Новости, 17.09.2024

В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима

Необходимость возвращения масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости не обсуждалась в Кремле и администрации президента, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:39

2024-09-17T12:39

2024-09-17T12:39

россия

дмитрий песков

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149279/67/1492796760_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c0c6704d8852c898388f65c7135e4b59.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимость возвращения масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости не обсуждалась в Кремле и администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в Кремле необходимость возвращения повсеместного масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости.

https://ria.ru/20240917/vaktsinatsiya-1973086387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, здоровье - общество