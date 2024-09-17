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В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима - РИА Новости, 17.09.2024
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12:39 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/peskov-1973150625.html
В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима
В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима - РИА Новости, 17.09.2024
В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима
Необходимость возвращения масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости не обсуждалась в Кремле и администрации президента, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:39
2024-09-17T12:39
россия
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимость возвращения масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости не обсуждалась в Кремле и администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в Кремле необходимость возвращения повсеместного масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости.
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россия, дмитрий песков, здоровье - общество
Россия, Дмитрий Песков, Здоровье - Общество
В Кремле не обсуждали возвращение масочного режима

Песков: необходимость возвращения масочного режима не обсуждалась в Кремле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимость возвращения масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости не обсуждалась в Кремле и администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в Кремле необходимость возвращения повсеместного масочного режима в связи с сезонным ростом заболеваемости.
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