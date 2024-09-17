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В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta* - РИА Новости, 17.09.2024
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12:37 17.09.2024 (обновлено: 14:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/peskov-1973150039.html
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta*
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta* - РИА Новости, 17.09.2024
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta*
Кремль негативно относится к блокировке аккаунтов RT и МИА "Россия сегодня" компанией Meta*, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:37
2024-09-17T14:42
россия
дмитрий песков
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кремль негативно относится к блокировке аккаунтов RT и МИА "Россия сегодня" компанией Meta*, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Весьма и весьма негативно, это откровенная дискредитация Meta*, то есть Meta* этими действиями дискредитирует себя, и, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Пескова, это осложняет перспективы нормализации отношений России с этой компанией.Ранее во вторник телеканал NBC News сообщил, что Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971196506.html
https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta*

В Кремле негативно относятся к блокировке RT и "России сегодня" компанией Meta

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кремль негативно относится к блокировке аккаунтов RT и МИА "Россия сегодня" компанией Meta*, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Весьма и весьма негативно, это откровенная дискредитация Meta*, то есть Meta* этими действиями дискредитирует себя, и, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
15 сентября, 21:42
По словам Пескова, это осложняет перспективы нормализации отношений России с этой компанией.
Ранее во вторник телеканал NBC News сообщил, что Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за американских санкций.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон
6 сентября, 23:14
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США
16 сентября, 10:56
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лавров сравнил санкции против российских СМИ с произведениями Оруэлла
16 сентября, 14:30
 
РоссияДмитрий ПесковСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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