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Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024
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10:55 17.09.2024 (обновлено: 14:52 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/patsient-1973124962.html
Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц
Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024
Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц
Первого из девяти задержанных за смерти трех пациентов от капельниц в Красноярском крае арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:55
2024-09-17T14:52
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
россия
здоровье - общество
лариса нейланд
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КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости. Первого из девяти задержанных за смерти трех пациентов от капельниц в Красноярском крае арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Лариса Нейланд.&quot;Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения. Одного уже арестовали — это один из руководителей организованной группы&quot;, — сказала она.Нейланд уточнила, что это действующий врач скорой помощи.Сегодня СК сообщил, что подозреваемые за деньги предлагали вывести людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, из состояния ломки. Для этого они использовали капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами. В результате три человека погибли.По словам Нейланд, точный период работы злоумышленников установит следствие, но уже известно, что они оказывали нелегальные услуги по меньшей мере с 2023 года.Все участники имеют медицинское образование: от высшего до среднего. Но сама группа работала без лицензии и образования юридического лица.
https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972314789.html
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия, россия, здоровье - общество, лариса нейланд
Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Происшествия, Россия, Здоровье - Общество, Лариса Нейланд
Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц

Суд арестовал врача по делу о смерти людей от капельниц в Красноярском крае

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости. Первого из девяти задержанных за смерти трех пациентов от капельниц в Красноярском крае арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Лариса Нейланд.
«

"Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения. Одного уже арестовали — это один из руководителей организованной группы", — сказала она.

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Нейланд уточнила, что это действующий врач скорой помощи.
Сегодня СК сообщил, что подозреваемые за деньги предлагали вывести людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, из состояния ломки. Для этого они использовали капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами. В результате три человека погибли.
По словам Нейланд, точный период работы злоумышленников установит следствие, но уже известно, что они оказывали нелегальные услуги по меньшей мере с 2023 года.
Все участники имеют медицинское образование: от высшего до среднего. Но сама группа работала без лицензии и образования юридического лица.
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