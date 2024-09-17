https://ria.ru/20240917/patsient-1973124962.html

Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц

Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024

Суд арестовал подозреваемого по делу о смерти людей от капельниц

Первого из девяти задержанных за смерти трех пациентов от капельниц в Красноярском крае арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:55

2024-09-17T10:55

2024-09-17T14:52

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

россия

здоровье - общество

лариса нейланд

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КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости. Первого из девяти задержанных за смерти трех пациентов от капельниц в Красноярском крае арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Лариса Нейланд."Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения. Одного уже арестовали — это один из руководителей организованной группы", — сказала она.Нейланд уточнила, что это действующий врач скорой помощи.Сегодня СК сообщил, что подозреваемые за деньги предлагали вывести людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, из состояния ломки. Для этого они использовали капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами. В результате три человека погибли.По словам Нейланд, точный период работы злоумышленников установит следствие, но уже известно, что они оказывали нелегальные услуги по меньшей мере с 2023 года.Все участники имеют медицинское образование: от высшего до среднего. Но сама группа работала без лицензии и образования юридического лица.

https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972314789.html

https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945989637.html

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия, россия, здоровье - общество, лариса нейланд