https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html

По делу Пашаева следователи опрашивают военных

По делу Пашаева следователи опрашивают военных - РИА Новости, 17.09.2024

По делу Пашаева следователи опрашивают военных

По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:15

2024-09-17T15:15

2024-09-17T15:15

происшествия

москва

россия

донецкая народная республика

эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. "Начали вызывать... Некоторых", - заявил собеседник агентства. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. По данным собеседника, сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке. Там он служил вместе с Алексеем Блиновским, которого, по версии следствия, и обманул на сумму около 45 миллионов рублей. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. Меру пресечения ему изберет в среду военный суд. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973125050.html

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973100917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, донецкая народная республика, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)