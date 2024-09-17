Рейтинг@Mail.ru
По делу Пашаева следователи опрашивают военных - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
По делу Пашаева следователи опрашивают военных - РИА Новости, 17.09.2024
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:15
2024-09-17T15:15
происшествия
москва
россия
донецкая народная республика
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973171802_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_07c80b753c4968e1056b7d72b132595b.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. "Начали вызывать... Некоторых", - заявил собеседник агентства. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. По данным собеседника, сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке. Там он служил вместе с Алексеем Блиновским, которого, по версии следствия, и обманул на сумму около 45 миллионов рублей. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. Меру пресечения ему изберет в среду военный суд. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973125050.html
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973100917.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973171802_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f0f1391bbab8bf1fa50bcdf6cbaa0645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, донецкая народная республика, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу Пашаева следователи опрашивают военных

По делу Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Эльман Пашаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР.
"Начали вызывать... Некоторых", - заявил собеседник агентства.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Экс-адвокат Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей
Вчера, 10:55
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. По данным собеседника, сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке. Там он служил вместе с Алексеем Блиновским, которого, по версии следствия, и обманул на сумму около 45 миллионов рублей.
Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. Меру пресечения ему изберет в среду военный суд.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Вчера, 08:33
 
ПроисшествияМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала