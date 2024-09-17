https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
По делу Пашаева следователи опрашивают военных - РИА Новости, 17.09.2024
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:15
2024-09-17T15:15
2024-09-17T15:15
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россия
донецкая народная республика
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. По делу задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. "Начали вызывать... Некоторых", - заявил собеседник агентства. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. По данным собеседника, сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке. Там он служил вместе с Алексеем Блиновским, которого, по версии следствия, и обманул на сумму около 45 миллионов рублей. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. Меру пресечения ему изберет в среду военный суд. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973125050.html
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973100917.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, донецкая народная республика, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
По делу Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил