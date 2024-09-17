https://ria.ru/20240917/pashaev-1973125050.html

Экс-адвокат Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей

Экс-адвокат Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2024

Экс-адвокат Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей

Задержанный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев задолжал почти 40 миллионов рублей, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:55

2024-09-17T10:55

2024-09-17T16:57

происшествия

эльман пашаев

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Задержанный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев задолжал почти 40 миллионов рублей, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.Так, общий долг Пашаева в России превышает 39 миллионов 198 тысяч рублей. Из них свыше 36,5 миллиона — основной долг, более 2,5 миллиона — исполнительский сбор.Экс-адвоката задержали в Москве, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, Пашаев убедил мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, что за деньги сможет освободить их от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Экс-адвокат получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Пашаеву грозит до десяти лет лишения свободы, меру пресечения ему назначит 18 сентября военный суд в Москве.Уголовные дела против БлиновскихСледствие считает, что Блиновская при посредничестве мужа не заплатила налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей — блогер получила доступ к электронным ключам двух подконтрольных компаний и втайне от их гендиректоров переводила деньги по счетам для легализации.Уголовное дело в отношении самого Блиновского выделили в отдельное производство. Его обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Фигуранта дела объявили в федеральный розыск из-за неявок к следователю.Поступали сообщения, что Блиновский и Пашаев находятся в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973114408.html

https://ria.ru/20240912/blinovskaya--1972304050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание Эльмана Пашаева СК показал видео с задержанным Эльманом Пашаевым. 2024-09-17T10:55 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, эльман пашаев, россия