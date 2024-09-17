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Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 17.09.2024
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10:41 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973120730.html
Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву
Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 17.09.2024
Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву
Военный суд в Москве завтра изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:41
2024-09-17T10:41
происшествия
москва
россия
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военный суд в Москве завтра изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Военный суд в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Пашаеву", - сказал собеседник агентства. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
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происшествия, москва, россия, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву

Военный суд в Москве изберет меру пресечения для экс-адвоката Пашаева в среду

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военный суд в Москве завтра изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Военный суд в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Пашаеву", - сказал собеседник агентства.
Задержание Эльмана Пашаева - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
СК опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева
Вчера, 09:16
Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского
12 сентября, 14:59
 
ПроисшествияМоскваРоссияЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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