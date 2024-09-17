https://ria.ru/20240917/pashaev-1973120730.html

Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву

Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 17.09.2024

Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву

Военный суд в Москве завтра изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:41

2024-09-17T10:41

2024-09-17T10:41

происшествия

москва

россия

эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военный суд в Москве завтра изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Военный суд в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Пашаеву", - сказал собеседник агентства. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

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происшествия, москва, россия, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф)