https://ria.ru/20240917/pashaev-1973118898.html
Источник рассказал, в чем подозревают экс-адвоката Пашаева
Источник рассказал, в чем подозревают экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 17.09.2024
Источник рассказал, в чем подозревают экс-адвоката Пашаева
Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:32
2024-09-17T10:32
2024-09-17T15:11
происшествия
россия
эльман пашаев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве."Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей.Официальный представитель СК РФ позже подтвердила, что Блиновский передал Пашаеву не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эльман пашаев
Происшествия, Россия, Эльман Пашаев
Источник рассказал, в чем подозревают экс-адвоката Пашаева
Экс-адвокат Пашаев предложил Блиновскому помощь за 45 миллионов рублей
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.
Во вторник СК РФ
сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан в Москве.
"Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского, согласно квалификации статьи, более 1 миллиона рублей.
Официальный представитель СК РФ позже подтвердила, что Блиновский передал Пашаеву не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
В отношении Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Ранее, в апреле, стало известно, что он находится в зоне СВО, а его сослуживцем является Пашаев.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.