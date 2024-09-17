https://ria.ru/20240917/pashaev-1973114408.html

Операции по счетам компании Пашаева приостановили

Операции по счетам компании Пашаева приостановили - РИА Новости, 17.09.2024

Операции по счетам компании Пашаева приостановили

Операции по счетам международной юридической компании "Эльман Групп", принадлежащей бывшему адвокату Эльману Пашаеву, приостановлены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:09

2024-09-17T10:09

2024-09-17T10:10

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Операции по счетам международной юридической компании "Эльман Групп", принадлежащей бывшему адвокату Эльману Пашаеву, приостановлены, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". По имеющимся данным, соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в понедельник. Ранее во вторник Следственный комитет РФ сообщил в Telegram-канале о возбуждении в отношении Пашаева уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что экс-адвокат задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев