https://ria.ru/20240917/pashaev-1973114408.html
Операции по счетам компании Пашаева приостановили
Операции по счетам компании Пашаева приостановили - РИА Новости, 17.09.2024
Операции по счетам компании Пашаева приостановили
Операции по счетам международной юридической компании "Эльман Групп", принадлежащей бывшему адвокату Эльману Пашаеву, приостановлены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:09
2024-09-17T10:09
2024-09-17T10:10
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973105474_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_6b3c1971a42b17e5fe8885c881424ac1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Операции по счетам международной юридической компании "Эльман Групп", принадлежащей бывшему адвокату Эльману Пашаеву, приостановлены, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". По имеющимся данным, соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в понедельник. Ранее во вторник Следственный комитет РФ сообщил в Telegram-канале о возбуждении в отношении Пашаева уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что экс-адвокат задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973105474_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_1fe2eabfd635adf74132bb9fd5e5beaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, эльман пашаев
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев
Операции по счетам компании Пашаева приостановили
Операции по счетам юридической компании "Эльман Групп" Пашаева приостановили