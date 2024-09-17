https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html

Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской

Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской - РИА Новости, 17.09.2024

Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской

В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:25

2024-09-17T07:25

2024-09-17T13:48

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

елена блиновская

эльман пашаев

алексей блиновский

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева", — отметили в ведомстве.Как установило следствие, Пашаев в феврале 2024 года убедил супруга блогера Алексея Блиновского, что он за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его самого и его жену от ответственности по ранее возбужденному против них уголовному делу."Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере", — приводятся в сообщении слова официального представителя СК России Светланы Петренко.Бывшего адвоката задержали в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Дело против ее супруга выделили в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находился в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. На прошлой неделе стало известно о его задержании в зоне спецоперации.В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html

https://ria.ru/20240830/blinovskaya--1969537632.html

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Задержание Эльмана Пашаева СК показал видео с задержанным Эльманом Пашаевым. 2024-09-17T07:25 true PT0M17S

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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, елена блиновская, эльман пашаев, алексей блиновский