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Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской - РИА Новости, 17.09.2024
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07:25 17.09.2024 (обновлено: 13:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html
Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской
Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской - РИА Новости, 17.09.2024
Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской
В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:25
2024-09-17T13:48
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
елена блиновская
эльман пашаев
алексей блиновский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.&quot;Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева&quot;, — отметили в ведомстве.Как установило следствие, Пашаев в феврале 2024 года убедил супруга блогера Алексея Блиновского, что он за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его самого и его жену от ответственности по ранее возбужденному против них уголовному делу."Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере", — приводятся в сообщении слова официального представителя СК России Светланы Петренко.Бывшего адвоката задержали в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Дело против ее супруга выделили в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находился в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. На прошлой неделе стало известно о его задержании в зоне спецоперации.В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html
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Задержание Эльмана Пашаева
СК показал видео с задержанным Эльманом Пашаевым.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, елена блиновская, эльман пашаев, алексей блиновский
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Елена Блиновская, Эльман Пашаев, Алексей Блиновский
Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской

Пашаева задержали за мошенничество с освобождением Блиновских от ответственности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
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"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева", — отметили в ведомстве.

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Как установило следствие, Пашаев в феврале 2024 года убедил супруга блогера Алексея Блиновского, что он за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его самого и его жену от ответственности по ранее возбужденному против них уголовному делу.
"Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере", — приводятся в сообщении слова официального представителя СК России Светланы Петренко.
Бывшего адвоката задержали в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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Дело против ее супруга выделили в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находился в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. На прошлой неделе стало известно о его задержании в зоне спецоперации.
В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.
В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
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Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
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МоскваСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЕлена БлиновскаяЭльман ПашаевАлексей Блиновский
 
 
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