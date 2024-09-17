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"Были удивлены". СМИ рассказали о конфликте Зеленского и Сикорского - РИА Новости, 18.09.2024
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17:02 17.09.2024 (обновлено: 00:22 18.09.2024)
https://ria.ru/20240917/onet-1973219758.html
"Были удивлены". СМИ рассказали о конфликте Зеленского и Сикорского
"Были удивлены". СМИ рассказали о конфликте Зеленского и Сикорского - РИА Новости, 18.09.2024
"Были удивлены". СМИ рассказали о конфликте Зеленского и Сикорского
В ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт, сообщает издание Onet. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T17:02
2024-09-18T00:22
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
радослав сикорский
украинская повстанческая армия
политика
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт, сообщает издание Onet."По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре. По словам источников Onet, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД", — говорится в материале.Как указал журналист, во время переговоров двух политиков Зеленский обвинял Польшу в недостаточной помощи Украине. Когда в ходе разговора был затронут вопрос Волынской резни, украинский политик заявил, что Польша раздувает эту тему из внутриполитических соображений, и призвал не возвращаться к ней.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240917/mp-1973187065.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, радослав сикорский, украинская повстанческая армия, политика
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Украинская повстанческая армия, Политика
"Были удивлены". СМИ рассказали о конфликте Зеленского и Сикорского

Onet: Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским на переговорах в Киеве

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт, сообщает издание Onet.
«
"По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре. По словам источников Onet, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД", — говорится в материале.
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Как указал журналист, во время переговоров двух политиков Зеленский обвинял Польшу в недостаточной помощи Украине. Когда в ходе разговора был затронут вопрос Волынской резни, украинский политик заявил, что Польша раздувает эту тему из внутриполитических соображений, и призвал не возвращаться к ней.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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