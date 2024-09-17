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В ДНР при обстрелах пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/obstrely-1973284948.html
В ДНР при обстрелах пострадали пять мирных жителей
В ДНР при обстрелах пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 17.09.2024
В ДНР при обстрелах пострадали пять мирных жителей
Не менее пяти мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате вооруженных атак украинских войск по региону, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:00
2024-09-17T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Не менее пяти мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате вооруженных атак украинских войск по региону, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Общее число раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее во вторник сообщалось о двух пострадавших мирных жителях в Донецке и двух - в Горловке. По данным Пушилина, пятой жертвой стала пожилая женщина 1936 года рождения, пострадавшая в результате падения частей ракеты ВСУ, сбитой системами ПВО над Донецком. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено порядка десяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстрелах пострадали пять мирных жителей

Глава ДНР Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Не менее пяти мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате вооруженных атак украинских войск по региону, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Общее число раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Ранее во вторник сообщалось о двух пострадавших мирных жителях в Донецке и двух - в Горловке. По данным Пушилина, пятой жертвой стала пожилая женщина 1936 года рождения, пострадавшая в результате падения частей ракеты ВСУ, сбитой системами ПВО над Донецком. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено порядка десяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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