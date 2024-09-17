https://ria.ru/20240917/npz-1973254011.html

В Греции загорелся НПЗ

В Греции загорелся НПЗ - РИА Новости, 17.09.2024

В Греции загорелся НПЗ

Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, для тушения привлечена... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:01

2024-09-17T19:01

2024-09-17T19:01

в мире

греция

аттика

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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, для тушения привлечена авиация. "Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Мобилизованы наземные и воздушные силы", - говорится в сообщении. Телеканал ERTNews сообщил, что крупный пожар произошел на НПЗ компании Motor Oil. Дым видно за несколько километров. Местных жителей призывают покинуть район ЧП. По данным ERTNews, пожар тушат 30 пожарных на девяти машинах и три вертолета.

https://ria.ru/20240622/pozhar-1954777713.html

греция

аттика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, аттика