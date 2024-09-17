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В Греции загорелся НПЗ - РИА Новости, 17.09.2024
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19:01 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/npz-1973254011.html
В Греции загорелся НПЗ
В Греции загорелся НПЗ - РИА Новости, 17.09.2024
В Греции загорелся НПЗ
Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, для тушения привлечена... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:01
2024-09-17T19:01
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греция
аттика
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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, для тушения привлечена авиация. "Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Мобилизованы наземные и воздушные силы", - говорится в сообщении. Телеканал ERTNews сообщил, что крупный пожар произошел на НПЗ компании Motor Oil. Дым видно за несколько километров. Местных жителей призывают покинуть район ЧП. По данным ERTNews, пожар тушат 30 пожарных на девяти машинах и три вертолета.
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в мире, греция, аттика
В мире, Греция, Аттика
В Греции загорелся НПЗ

Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на НПЗ в Аттике

© iStock.com / iiievgeniyПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / iiievgeniy
Пожар. Архивное фото
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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Пожарная служба Греции сообщила о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, для тушения привлечена авиация.
«
"Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Мобилизованы наземные и воздушные силы", - говорится в сообщении.
Телеканал ERTNews сообщил, что крупный пожар произошел на НПЗ компании Motor Oil. Дым видно за несколько километров. Местных жителей призывают покинуть район ЧП.
По данным ERTNews, пожар тушат 30 пожарных на девяти машинах и три вертолета.
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