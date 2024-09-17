https://ria.ru/20240917/nauka-1973250461.html

Китайские ученые получили новое изображение Луны

Китайские ученые получили новое изображение Луны - РИА Новости, 17.09.2024

Китайские ученые получили новое изображение Луны

Китайские ученые в Праздник середины осени впервые получили рентгеновское изображение Луны с помощью собственного космического зонда, передает во вторник... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:13

2024-09-17T19:13

2024-09-17T19:13

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китайские ученые в Праздник середины осени впервые получили рентгеновское изображение Луны с помощью собственного космического зонда, передает во вторник издание Синьцзинбао. "Китайский космический рентгеновский зонд "Эйнштейн" в Праздник середины осени передал рентгеновское изображение Луны из космоса... Это первый раз, когда китайские ученые использовали космический телескоп собственной разработки для получения рентгеновского изображения Луны", - отмечает издание. Сообщается, что испускаемые Солнцем рентгеновские лучи отражаются от Луны. Поскольку энергия рентгеновского излучения разных элементов на поверхности спутника Земли различна, то через снимки можно выявить распределение элементов на Луне. Земная атмосфера не пропускает рентгеновское излучение, поэтому для его изучения используются специализированные космические зонды. Праздник середины осени в этом году совпадает с суперлунием. Луна находится в перигее (ближайшей к Земле точке орбиты – ред.) всего в 357 400 километрах от Земли. В это время ее площадь на 14% больше, чем в обычное полнолуние. Кроме того, Солнце находится на пике своей активности, происходят частные солнечные вспышки, из-за чего усиливается рентгеновское излучение звезды. Зонд "Эйнштейн" был запущен 9 января. Он является первым в Китае рентгеновским астрономическим спутником с большим полем зрения, его используют для фиксации таких предсказанных физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном явлений, как черные дыры и гравитационные волны. Праздник середины осени (Чжунцюцзе - кит.) является одним из крупнейших праздников в Китае. Его ежегодно отмечают в полнолуние 15 дня 8 месяца по лунному календарю. Праздник был традиционно связан со сбором осеннего урожая. Его символом является Луна, на которой по китайским легендам живут богиня Чанъэ и лунный заяц.

https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html

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космос - риа наука, луна, земля, китай