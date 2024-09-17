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Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше

Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше - РИА Новости, 17.09.2024

Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше

Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:52

2024-09-17T14:52

2024-09-17T16:05

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska."Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. <…> У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись, — пожаловался обозреватель, — Надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение уже двух лет прекрасно проводят время за наши деньги, которые мы им даем в качестве жеста солидарности, в знак этой самой солидарности и благодарности станут теперь массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения".По его мнению, нынешнее правительство Польши ошибочно лелеет иллюзорную мечту о победоносной войне с Россией, когда как происходящее в самой стране застает правящие польские партии врасплох.Накануне правительство Польши приняло решение ввести на 30 дней режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением.Также мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик в социальных сетях заявлял, что город готовится к крупному наводнению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, польша, украина, россия, политика