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Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше - РИА Новости, 17.09.2024
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14:52 17.09.2024 (обновлено: 16:05 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mp-1973187065.html
Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше
Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше - РИА Новости, 17.09.2024
Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше
Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:52
2024-09-17T16:05
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska.&quot;Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. &lt;…&gt; У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись, — пожаловался обозреватель, — Надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение уже двух лет прекрасно проводят время за наши деньги, которые мы им даем в качестве жеста солидарности, в знак этой самой солидарности и благодарности станут теперь массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения&quot;.По его мнению, нынешнее правительство Польши ошибочно лелеет иллюзорную мечту о победоносной войне с Россией, когда как происходящее в самой стране застает правящие польские партии врасплох.Накануне правительство Польши приняло решение ввести на 30 дней режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением.Также мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик в социальных сетях заявлял, что город готовится к крупному наводнению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, польша, украина, россия, политика
В мире, Польша, Украина, Россия, Политика
Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше

MP: Польше не хватило денег на водохранилища, поскольку их отдали Украине

© AP Photo / KG PSPЗатопленная территория возле реки Ныса-Клодзка, Польша. 16 сентября 2024 года
Затопленная территория возле реки Ныса-Клодзка, Польша. 16 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / KG PSP
Затопленная территория возле реки Ныса-Клодзка, Польша. 16 сентября 2024 года
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska.
«

"Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. <…> У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись, — пожаловался обозреватель, — Надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение уже двух лет прекрасно проводят время за наши деньги, которые мы им даем в качестве жеста солидарности, в знак этой самой солидарности и благодарности станут теперь массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения".

По его мнению, нынешнее правительство Польши ошибочно лелеет иллюзорную мечту о победоносной войне с Россией, когда как происходящее в самой стране застает правящие польские партии врасплох.
Накануне правительство Польши приняло решение ввести на 30 дней режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением.
Также мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик в социальных сетях заявлял, что город готовится к крупному наводнению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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