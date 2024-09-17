Стала известна неожиданная причина масштабной катастрофы в Польше
MP: Польше не хватило денег на водохранилища, поскольку их отдали Украине
© AP Photo / KG PSPЗатопленная территория возле реки Ныса-Клодзка, Польша. 16 сентября 2024 года
© AP Photo / KG PSP
Затопленная территория возле реки Ныса-Клодзка, Польша. 16 сентября 2024 года
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Польше не хватило денег на водохранилища, которые могли бы спасти страну от наводнений, поскольку их отдали Украине, пишет Myśl Polska.
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"Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. <…> У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись, — пожаловался обозреватель, — Надеюсь, что те тысячи украинцев, которые в течение уже двух лет прекрасно проводят время за наши деньги, которые мы им даем в качестве жеста солидарности, в знак этой самой солидарности и благодарности станут теперь массово помогать полякам в наведении порядка после наводнения".
По его мнению, нынешнее правительство Польши ошибочно лелеет иллюзорную мечту о победоносной войне с Россией, когда как происходящее в самой стране застает правящие польские партии врасплох.
Накануне правительство Польши приняло решение ввести на 30 дней режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением.
Также мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик в социальных сетях заявлял, что город готовится к крупному наводнению.
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