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В Москве впервые заметили редкого красноголового королька
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька - РИА Новости, 17.09.2024
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька
Красноголового королька, который гнездится на юге России и в Калининградской области, впервые заметили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:10
2024-09-17T17:10
2024-09-17T17:34
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Красноголового королька, который гнездится на юге России и в Калининградской области, впервые заметили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Птицу увидели в природно-историческом парке "Северное Тушино"."Красноголовый королек — птица, гнездящаяся на юге России и в Калининградской области, а также в Западной Европе. Это первая достоверная регистрация данного вида в Москве и Московском регионе за весь задокументированный период наблюдений. Пернатого явно занесла в столицу продолжающаяся жаркая погода", — говорится в сообщении.Красноголовый королек внесен в приложение к Красной книге России как объект животного мира, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
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Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Калининградская область
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька
В Москве впервые заметили краснокнижного красноголового королька