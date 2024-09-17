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В Москве впервые заметили редкого красноголового королька - РИА Новости, 17.09.2024
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Хорошие новости
 
17:10 17.09.2024 (обновлено: 17:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/moskva-1973221856.html
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька - РИА Новости, 17.09.2024
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька
Красноголового королька, который гнездится на юге России и в Калининградской области, впервые заметили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:10
2024-09-17T17:34
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Красноголового королька, который гнездится на юге России и в Калининградской области, впервые заметили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Птицу увидели в природно-историческом парке "Северное Тушино".&quot;Красноголовый королек — птица, гнездящаяся на юге России и в Калининградской области, а также в Западной Европе. Это первая достоверная регистрация данного вида в Москве и Московском регионе за весь задокументированный период наблюдений. Пернатого явно занесла в столицу продолжающаяся жаркая погода&quot;, — говорится в сообщении.Красноголовый королек внесен в приложение к Красной книге России как объект животного мира, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
https://ria.ru/20240906/moskva-1971074828.html
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общество, россия, москва, калининградская область
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Калининградская область
В Москве впервые заметили редкого красноголового королька

В Москве впервые заметили краснокнижного красноголового королька

© Фото : К лесу передом/TelegramОрнитолог Даниил Давыдов зафиксировал красноголового королька в природно-историческом парке "Северное Тушино"
Орнитолог Даниил Давыдов зафиксировал красноголового королька в природно-историческом парке Северное Тушино - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : К лесу передом/Telegram
Орнитолог Даниил Давыдов зафиксировал красноголового королька в природно-историческом парке "Северное Тушино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Красноголового королька, который гнездится на юге России и в Калининградской области, впервые заметили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Птицу увидели в природно-историческом парке "Северное Тушино".
«

"Красноголовый королек — птица, гнездящаяся на юге России и в Калининградской области, а также в Западной Европе. Это первая достоверная регистрация данного вида в Москве и Московском регионе за весь задокументированный период наблюдений. Пернатого явно занесла в столицу продолжающаяся жаркая погода", — говорится в сообщении.

Красноголовый королек внесен в приложение к Красной книге России как объект животного мира, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
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