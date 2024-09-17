https://ria.ru/20240917/morpekhi-1973104264.html
Морпехи в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости
Морпехи в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости - РИА Новости, 17.09.2024
Морпехи в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости
Морпехи ВС РФ заехали на трофейном бронеавтомобиле "Козак" на позиции ВСУ в поселке Снагость Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Ливадия"... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:06
2024-09-17T09:06
2024-09-17T09:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен - РИА Новости. Морпехи ВС РФ заехали на трофейном бронеавтомобиле "Козак" на позиции ВСУ в поселке Снагость Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Ливадия" 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск "Север". Ранее МО РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области, в том числе населенного пункта Снагость, позднее оборонное ведомство обнародовало кадры штурма и дальнейшего освобождения Снагости подразделением ВДВ. "Боевая задача была забросить штурмовую группу в поселок Снагость. За нами шли штурмовые группы на багги, то есть мы их прикрывали. На нашем "Козаке" стоял крупнокалиберный пулемет... На скорости мы влетели в саму деревню, влетели во двор, прикрыли крупнокалиберным пулеметом наши штурмовые группы, что им позволило быстро высадиться, занять свои позиции, оттеснить врага, который начал отступать", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за внезапного действия морпехов противник начал отступать, что позволило штурмовикам легче начать свое продвижение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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Морпехи заехали на трофейном "Козаке" на позиции ВСУ в Курской области
Бойцы 155 гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России рассказали РИА Новости, как заехали на трофейном бронеавтомобиле "Козак" на позиции ВСУ на окраине поселка Снагость Курской области, по пути обстреляв две огневые точки
2024-09-17T09:06
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PT1M56S
РИА Новости
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Морпехи в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости
Морпехи на трофейном "Козаке" в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости