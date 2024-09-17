https://ria.ru/20240917/moldaviya-1973140037.html

Шор назвал заявления о вступлении Молдавии в ЕС предвыборной ложью

Шор назвал заявления о вступлении Молдавии в ЕС предвыборной ложью - РИА Новости, 17.09.2024

Шор назвал заявления о вступлении Молдавии в ЕС предвыборной ложью

Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что республика может войти в состав Евросоюза, являются предвыборной ложью, заявил молдавский оппозиционный... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

обсе

евросоюз

илан шор

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что республика может войти в состав Евросоюза, являются предвыборной ложью, заявил молдавский оппозиционный политик, лидер блока "Победа" Илан Шор. Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС. "Это очередная предвыборная ложь, при этом наглая и пустая. Все прекрасно понимают, что Молдова не вступит (в ЕС) ни с Приднестровьем, ни без Приднестровья. Ни через пять лет, не через 55. Это все это сказки, это морковка, которую Запад вешает молдаванам для того, чтобы они верили в якобы счастливое будущее. Никакого Евросоюза не будет", - заявил Шор журналистам. При этом последствия действий европейской власти уже сейчас можно увидеть в республике, отметил он. "Если говорить о европравлении, то сегодня мы можем увидеть европравление в Молдавии последние четыре года (при власти Майи Санду - ред.). Самое плохое качество жизни за последние 30 лет именно в эти четыре года. Вот это и есть европравление", - отметил Шор. Очередные выборы президента Молдавии пройдут 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html

https://ria.ru/20240907/moldavija-1971243693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, обсе, евросоюз, илан шор