МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область
МККК готов посетить пострадавшую от боевых действий Курскую область
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта, заявила РИА Новости официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение от Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.
"Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации", - сказала она.
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