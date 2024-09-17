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МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html
МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область
МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область - РИА Новости, 17.09.2024
МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область
Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:34
2024-09-17T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
россия
дмитрий песков
андрей сибига
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта, заявила РИА Новости официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение от Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ. "Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации", - сказала она.
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в мире, курская область, киев, россия, дмитрий песков, андрей сибига, международный комитет красного креста (мккк), оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Сибига, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Вооруженные силы Украины
МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область

МККК готов посетить пострадавшую от боевых действий Курскую область

© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта, заявила РИА Новости официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение от Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ.
"Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации", - сказала она.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Кремле назвали заявления Киева об МККК в Курской области провокацией
16 сентября, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевРоссияДмитрий ПесковАндрей СибигаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНВооруженные силы Украины
 
 
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