https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html

МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область

МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область - РИА Новости, 17.09.2024

МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область

Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:34

2024-09-17T11:34

2024-09-17T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

россия

дмитрий песков

андрей сибига

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста (МККК) просит и готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта, заявила РИА Новости официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение от Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населённые пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ. "Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации", - сказала она.

https://ria.ru/20240916/peskov-1972936065.html

курская область

киев

россия

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Дарья Буймова

в мире, курская область, киев, россия, дмитрий песков, андрей сибига, международный комитет красного креста (мккк), оон, вооруженные силы украины