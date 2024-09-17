https://ria.ru/20240917/mintsifry-1973283800.html

Общественный совет Минцифры обсудил замещение IT-решений

Общественный совет Минцифры обсудил замещение IT-решений - РИА Новости, 17.09.2024

Общественный совет Минцифры обсудил замещение IT-решений

Общественный совет Минцифры РФ на втором заседании обсудило план своей работы, приоритетные направления замещения иностранных IT-решений, а также разработку... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:12

2024-09-17T22:12

2024-09-17T23:49

экономика

технологии

россия

наталья касперская

бэлла черкесова

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КУБИНКА (Московская обл.), 17 сен - РИА Новости. Общественный совет Минцифры РФ на втором заседании обсудило план своей работы, приоритетные направления замещения иностранных IT-решений, а также разработку регулирования технологий дипфейков, встреча прошла в рамках "Международного технологического конгресса", передает корреспондент РИА Новости. "В этом году все ИЦК (индустриальные центры компетенций - ред.) была проведена масштабная работа по выявлению направлений, на которые целесообразно направить усилия, решить вопрос как с технологической зависимостью, так и с инфраструктурой, промышленной безопасностью. Было выявлено порядка 800 таких пятен, часть из них - это примерно половина - относятся к вопросу уже существующих решений. Другая половина - это перспективные разработки, в которую действительно у нас должны вкладываться и перспективные заказчики, и государство, для того, чтобы эти продукты принялись на рынке", - сказал директор департамента Минцифры развития отрасли информационных технологий Дмитрий Никитин. Он отметил, что "белыми пятнами" являются те области, где есть нехватка функционала технологий и сервисов, но в то же время, там четко выраженны позиции заказчиков. Усилия нового национального проекта "Экономика данных" направлены на то, чтобы закрыть эти пятна. По словам Никитина, в нем предусмотрены инструменты поддержки и новые механизмы, позволяющие закрывать пробелы - чтобы заказчики могли постепенно перейти на российские IT-решения. Председатель комиссии по поддержке IT-индустрии, развитию отечественных продуктов и обеспечению информационной безопасности Наталья Касперская озвучила ряд предложений, которые попали в рекомендации Общественному совету. Так, среди них - предоставление IT-отсрочки не только специалистам с высшим образованием, но и тем, у кого среднее специальное образование. Также Касперская озвучила предложение по созданию единого окна для тех, кто хочет попасть в реестры отечественных продуктов. Ещё одним предложением комитета стала выработка модели регулирования технологии дипфейков. "Проблема в том, что дипфейки сейчас так хорошо делаются, что, в общем, неотличимы от выступления человеческого. И предложили решать эту проблему - все сошлись, что проблема важная, решили привлечь юристов, подумать, продумать какие-то механизмы", - отметила Касперская. Сооснователь и генеральный директор digital-агентства "Интериум" Валерий Сидренко выразил мнение, что решение вопроса использования технологии дипфейков должно вырабатываться совместно с бизнесом, пользователями и властью - соответствующее предложение он выразил на заседании. Его поддержала замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова. "Если мы какие-то темы готовы с вами совместно обсуждать - у нас же в министерстве много разных направлений и тем много, то какого-то конкретного представителя выделять было бы неправильно. Все зависит от конкретной тематики, которую планируется обсуждать", - сказала она.

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

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экономика, технологии, россия, наталья касперская, бэлла черкесова