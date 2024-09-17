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Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2024
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17:47 17.09.2024 (обновлено: 19:44 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/migranty-1973233135.html
Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье
Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2024
Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:47
2024-09-17T19:44
общество
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу. "Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее. В стройке и логистике мы внедряем более жесткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам. Важно избежать вовлеченности мигрантов и в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит. Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов", - сказал Воробьев. Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная инициатива была высказана в рамках совещания губернатора Воробьева с областным правительством и главами городских округов. Также она предложила присоединиться к 22-м регионам России, которые ввели полный запрет на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком.
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972555809.html
https://ria.ru/20240913/gosduma-1972514319.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье

Воробьев: есть сферы, в которые лучше не привлекать иностранную рабочую силу

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил РИА Новости ограничения на работу трудовых мигрантов в части региональных сфер тем, что бизнес сам найдет грамотное решение в тех местах, где нельзя использовать иностранную рабочую силу.
"Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее. В стройке и логистике мы внедряем более жесткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам. Важно избежать вовлеченности мигрантов и в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит. Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов", - сказал Воробьев.
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Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания, здравоохранения и образования, данная инициатива была высказана в рамках совещания губернатора Воробьева с областным правительством и главами городских округов.
Также она предложила присоединиться к 22-м регионам России, которые ввели полный запрет на привлечение иностранной рабочей силы в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
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