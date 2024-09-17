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СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве
СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве - РИА Новости, 17.09.2024
СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве
В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств против мигранта, наехавшего на двух детей на... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:04
2024-09-17T08:04
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств против мигранта, наехавшего на двух детей на северо-западе Москвы, из-за чего один ребенок погиб, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "В подразделение столичного СК доставлен 20-летний гражданин Республики Таджикистан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью третьей стати 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", — отметили в ведомстве. В понедельник Госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы. Водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, 13-летний мальчик погиб на месте, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.Помимо этого, по месту проживания обвиняемого, в строительной бытовке на улице Чичерина в Москве, следователи провели обыск, во время которого установили трех иностранных граждан. "Указанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — добавили в СК.Также отмечается, что установлены родственники обвиняемого, которые проживают на территории Московской области. В ближайшее время их допросят и проведут обыск по месту их жительства.
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Водитель, сбивший детей на пешеходном переходе, в подразделении столичного СК
20-летнего водителя каршеринга, который сбил на пешеходном переходе двух детей, доставили в подразделение столичного СК. Гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в нарушении ПДД, он признал вину. В результате аварии мальчик 2012 года рождения погиб, а 12-летняя девочка попала в больницу.
2024-09-17T08:04
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PT0M18S
РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве
СК возбудил дело о нарушении ПДД против мигранта, сбившего детей в Москве
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств против мигранта, наехавшего на двух детей на северо-западе Москвы, из-за чего один ребенок погиб, сообщил столичный СК в Telegram-канале
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"В подразделение столичного СК доставлен 20-летний гражданин Республики Таджикистан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью третьей стати 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", — отметили в ведомстве.
В понедельник Госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы. Водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, 13-летний мальчик погиб на месте, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
Помимо этого, по месту проживания обвиняемого, в строительной бытовке на улице Чичерина в Москве, следователи провели обыск, во время которого установили трех иностранных граждан.
«
"Указанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — добавили в СК.
Также отмечается, что установлены родственники обвиняемого, которые проживают на территории Московской области. В ближайшее время их допросят и проведут обыск по месту их жительства.