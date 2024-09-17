https://ria.ru/20240917/migrant-1973098591.html

СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве

СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве - РИА Новости, 17.09.2024

СК возбудил дело против мигранта, сбившего детей в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств против мигранта, наехавшего на двух детей на... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:04

2024-09-17T08:04

2024-09-17T13:12

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств против мигранта, наехавшего на двух детей на северо-западе Москвы, из-за чего один ребенок погиб, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "В подразделение столичного СК доставлен 20-летний гражданин Республики Таджикистан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью третьей стати 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", — отметили в ведомстве. В понедельник Госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы. Водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, 13-летний мальчик погиб на месте, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.Помимо этого, по месту проживания обвиняемого, в строительной бытовке на улице Чичерина в Москве, следователи провели обыск, во время которого установили трех иностранных граждан. "Указанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — добавили в СК.Также отмечается, что установлены родственники обвиняемого, которые проживают на территории Московской области. В ближайшее время их допросят и проведут обыск по месту их жительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водитель, сбивший детей на пешеходном переходе, в подразделении столичного СК 20-летнего водителя каршеринга, который сбил на пешеходном переходе двух детей, доставили в подразделение столичного СК. Гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в нарушении ПДД, он признал вину. В результате аварии мальчик 2012 года рождения погиб, а 12-летняя девочка попала в больницу. 2024-09-17T08:04 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)