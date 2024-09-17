В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС
МИД ФРГ заявил, что закон против ЛГБТ-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС
© Sputnik / Стрингер
Флаг Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД ФРГ.
"Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ* людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчёркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС. Мы призываем Грузию поменять курс", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.
Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.