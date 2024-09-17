https://ria.ru/20240917/mid-1973284562.html

В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС

В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС - РИА Новости, 17.09.2024

В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС

Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:13

2024-09-17T22:13

2024-09-17T22:13

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД ФРГ. "Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ* людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчёркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС. Мы призываем Грузию поменять курс", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании. Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет. Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240917/gruziya-1973177939.html

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в мире, грузия, россия, мид германии, венецианская комиссия, евросоюз