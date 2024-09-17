Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mid-1973284562.html
В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС
В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС - РИА Новости, 17.09.2024
В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС
Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:13
2024-09-17T22:13
в мире
грузия
россия
мид германии
венецианская комиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД ФРГ. "Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ* людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчёркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС. Мы призываем Грузию поменять курс", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании. Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет. Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240917/gruziya-1973177939.html
https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, мид германии, венецианская комиссия, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, МИД Германии, Венецианская комиссия, Евросоюз
В ФРГ заявили, что закон против ЛГБТ*-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС

МИД ФРГ заявил, что закон против ЛГБТ-пропаганды отдаляет Грузию от ЕС

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет её от Европейского союза, заявил во вторник МИД ФРГ.
"Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ* людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчёркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС. Мы призываем Грузию поменять курс", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Вчера, 14:19
Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.
Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*
9 сентября, 12:05
 
В миреГрузияРоссияМИД ГерманииВенецианская комиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала