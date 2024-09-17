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В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке - РИА Новости, 17.09.2024
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05:38 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mer-1973092755.html
В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке
В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке - РИА Новости, 17.09.2024
В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке
Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:38
2024-09-17T05:38
экономика
россия
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова. "Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
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экономика, россия, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, БРИКС, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Всемирная торговая организация (ВТО)
В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке

МЭР: унификация позиций стран БРИКС по торговой повестке проведут постепенно

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
Баннер с символикой БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.
"Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада
Вчера, 04:31
 
ЭкономикаРоссияБРИКСМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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