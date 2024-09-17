https://ria.ru/20240917/mer-1973092755.html

В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке

В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке - РИА Новости, 17.09.2024

В МЭР описали будущую унификацию позиций стран БРИКС по торговой повестке

Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:38

2024-09-17T05:38

2024-09-17T05:38

экономика

россия

брикс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова. "Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240917/torgovlya-1973090483.html

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экономика, россия, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирная торговая организация (вто)