https://ria.ru/20240917/medvedev-1973128519.html

Медведев призвал врагов готовиться к возмездию

Медведев призвал врагов готовиться к возмездию - РИА Новости, 17.09.2024

Медведев призвал врагов готовиться к возмездию

Возмездие за преступления против России будет неотвратимым, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:49

2024-09-17T11:49

2024-09-17T12:19

специальная военная операция на украине

россия

курск

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возмездие за преступления против России будет неотвратимым, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность", — говорится в публикации.Медведев подчеркнул, что "каждая тварь", вне зависимости от национальности, гражданства, веры и должности, совершившая преступление против России или ее граждан, либо призывающая к убийствам мирных жителей в Курске, должна знать, что "за ними придут".Зампред Совбеза напомнил, что история знает много случаев, когда месть приходила не сразу. Так, СССР осуществил акты возмездия в отношении Льва Троцкого, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, современная Россия также преследует террористов и предателей, добавил Медведев. Он подчеркнул, что таким же образом действуют противники нашей страны, те же США, против своих врагов.Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются, но проводить их необходимо во имя высшей справедливости, указал Медведев.

https://ria.ru/20240917/medvedev-1973126037.html

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россия, курск, дмитрий медведев