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Медведев призвал врагов готовиться к возмездию - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 17.09.2024 (обновлено: 12:19 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/medvedev-1973128519.html
Медведев призвал врагов готовиться к возмездию
Медведев призвал врагов готовиться к возмездию - РИА Новости, 17.09.2024
Медведев призвал врагов готовиться к возмездию
Возмездие за преступления против России будет неотвратимым, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:49
2024-09-17T12:19
специальная военная операция на украине
россия
курск
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возмездие за преступления против России будет неотвратимым, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность", — говорится в публикации.Медведев подчеркнул, что "каждая тварь", вне зависимости от национальности, гражданства, веры и должности, совершившая преступление против России или ее граждан, либо призывающая к убийствам мирных жителей в Курске, должна знать, что "за ними придут".Зампред Совбеза напомнил, что история знает много случаев, когда месть приходила не сразу. Так, СССР осуществил акты возмездия в отношении Льва Троцкого, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, современная Россия также преследует террористов и предателей, добавил Медведев. Он подчеркнул, что таким же образом действуют противники нашей страны, те же США, против своих врагов.Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются, но проводить их необходимо во имя высшей справедливости, указал Медведев.
https://ria.ru/20240917/medvedev-1973126037.html
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россия, курск, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Дмитрий Медведев
Медведев призвал врагов готовиться к возмездию

Медведев напомнил врагам России о расплате и неотвратимости наказания

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возмездие за преступления против России будет неотвратимым, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность", — говорится в публикации.
Медведев подчеркнул, что "каждая тварь", вне зависимости от национальности, гражданства, веры и должности, совершившая преступление против России или ее граждан, либо призывающая к убийствам мирных жителей в Курске, должна знать, что "за ними придут".
Зампред Совбеза напомнил, что история знает много случаев, когда месть приходила не сразу. Так, СССР осуществил акты возмездия в отношении Льва Троцкого, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, современная Россия также преследует террористов и предателей, добавил Медведев. Он подчеркнул, что таким же образом действуют противники нашей страны, те же США, против своих врагов.
Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются, но проводить их необходимо во имя высшей справедливости, указал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурскДмитрий Медведев
 
 
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