https://ria.ru/20240917/medvedev-1973126037.html

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России - РИА Новости, 17.09.2024

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в ударах "вглубь России" с использованием потенциала НАТО, РФ нужно тщательно готовиться к их отражению, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:04

2024-09-17T11:04

2024-09-17T11:09

россия

киев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в ударах "вглубь России" с использованием потенциала НАТО, РФ нужно тщательно готовиться к их отражению, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться", - написал Медведев."Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов", - добавил он.По его словам, такие операции тщательно планируются и не всегда получаются."Но заниматься ими нужно. И крайне важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, нато, дмитрий медведев, в мире