https://ria.ru/20240917/medvedev-1973126037.html
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России - РИА Новости, 17.09.2024
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в ударах "вглубь России" с использованием потенциала НАТО, РФ нужно тщательно готовиться к их отражению, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:04
2024-09-17T11:04
2024-09-17T11:09
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в ударах "вглубь России" с использованием потенциала НАТО, РФ нужно тщательно готовиться к их отражению, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться", - написал Медведев."Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов", - добавил он.По его словам, такие операции тщательно планируются и не всегда получаются."Но заниматься ими нужно. И крайне важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, нато, дмитрий медведев, в мире
Россия, Киев, НАТО, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Медведев: Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в ударах "вглубь России" с использованием потенциала НАТО, РФ нужно тщательно готовиться к их отражению, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам "вглубь России" с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться", - написал Медведев.
"Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
«
"Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов", - добавил он.
По его словам, такие операции тщательно планируются и не всегда получаются.
"Но заниматься ими нужно. И крайне важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших", - отметил Медведев.