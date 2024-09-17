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В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму

В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму - РИА Новости, 17.09.2024

В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму

Жительница Советского района Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:55

2024-09-17T06:55

2024-09-17T06:55

советский район

улан-удэ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 17 сен – РИА Новости. Жительница Советского района Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК РФ. "По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть", - говорится в сообщении. Отмечается, что позже женщина рассказала о произошедшем подруге, та, в свою очередь, сообщила в правоохранительные органы. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия.

https://ria.ru/20240819/prigovor-1967084340.html

советский район

улан-удэ

россия

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советский район, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия