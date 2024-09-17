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В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму
В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму - РИА Новости, 17.09.2024
В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму
Жительница Советского района Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:55
2024-09-17T06:55
2024-09-17T06:55
советский район
улан-удэ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 17 сен – РИА Новости. Жительница Советского района Улан-Удэ выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, сообщает региональный СК РФ. "По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть", - говорится в сообщении. Отмечается, что позже женщина рассказала о произошедшем подруге, та, в свою очередь, сообщила в правоохранительные органы. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия.
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советский район
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советский район, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Советский район, Улан-Удэ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму
Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного в выгребную яму туалета