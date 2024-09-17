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ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения - РИА Новости, 17.09.2024
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10:00 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/master-klassy-1973024618.html
ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения
ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения - РИА Новости, 17.09.2024
ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения
Одноклассники вместе с проектом "Московское долголетие" запускают мастер-классы для людей старшего поколения. Познавательные ролики помогут им оставаться... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:00
2024-09-17T10:00
одноклассники
москва
гто
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Одноклассники вместе с проектом "Московское долголетие" запускают мастер-классы для людей старшего поколения. Познавательные ролики помогут им оставаться активными, развивать свои увлечения и найти новые: например, пополнить копилку рецептов вкусными осенними блюдами и подготовиться к сдаче ГТО. С 16 сентября в группе "Московского долголетия" и сервисе "Увлечения" в ОК будут появляться мастер-классы на тему кулинарии, моды, спорта и других популярных хобби. Спикерами выступят профессиональные преподаватели и участники "Московского долголетия". Благодаря кулинарным видеоурокам пользователи могут узнать новые рецепты блюд. Онлайн-тренировки помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО, развить чувство ритма, а также освоить боди-балет. Отдельный блок посвящен развитию творческих способностей: эксперты научат рисовать, задействуя правое полушарие головного мозга, а также писать рассказы. Также в рамках проекта предусмотрены мастер-классы по созданию капсульного гардероба и подбору одежды для разных типов женской фигуры. Кроме того, пользователям станут доступны ролики о посадке хвойных растений осенью, подборе рациона для домашних питомцев и других темах. ОК и и столичный Департамент труда и социальной защиты населения регулярно делятся в соцсети полезным контентом. Например, благодаря проекту "Летнее время с Одноклассниками" можно было посетить спортивные тренировки, творческие и образовательные мастер-классы в онлайн-формате. А видеоуроки про психологическую поддержку помогли пользователям лучше понять себя и окружающих.
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Артем Смирнов
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96
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60
353
60
одноклассники, москва, гто
Одноклассники, Москва, ГТО

ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения

© ОКОК и "Московское долголетие" запускают серию мастер-классов для старшего поколения
ОК и Московское долголетие запускают серию мастер-классов для старшего поколения - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© ОК
Читать ria.ru в
Одноклассники вместе с проектом "Московское долголетие" запускают мастер-классы для людей старшего поколения. Познавательные ролики помогут им оставаться активными, развивать свои увлечения и найти новые: например, пополнить копилку рецептов вкусными осенними блюдами и подготовиться к сдаче ГТО.
С 16 сентября в группе "Московского долголетия" и сервисе "Увлечения" в ОК будут появляться мастер-классы на тему кулинарии, моды, спорта и других популярных хобби. Спикерами выступят профессиональные преподаватели и участники "Московского долголетия".
© ОКОК и "Московское долголетие" запускают серию мастер-классов для старшего поколения
ОК и Московское долголетие запускают серию мастер-классов для старшего поколения - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© ОК
ОК и "Московское долголетие" запускают серию мастер-классов для старшего поколения
Благодаря кулинарным видеоурокам пользователи могут узнать новые рецепты блюд. Онлайн-тренировки помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО, развить чувство ритма, а также освоить боди-балет. Отдельный блок посвящен развитию творческих способностей: эксперты научат рисовать, задействуя правое полушарие головного мозга, а также писать рассказы.
Также в рамках проекта предусмотрены мастер-классы по созданию капсульного гардероба и подбору одежды для разных типов женской фигуры. Кроме того, пользователям станут доступны ролики о посадке хвойных растений осенью, подборе рациона для домашних питомцев и других темах.
ОК и и столичный Департамент труда и социальной защиты населения регулярно делятся в соцсети полезным контентом. Например, благодаря проекту "Летнее время с Одноклассниками" можно было посетить спортивные тренировки, творческие и образовательные мастер-классы в онлайн-формате. А видеоуроки про психологическую поддержку помогли пользователям лучше понять себя и окружающих.
Срочно ищем хобби: что думают работодатели о личных увлечениях кандидатов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Срочно ищем хобби: что думают работодатели о личных увлечениях кандидатов
3 сентября, 10:15
 
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