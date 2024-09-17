https://ria.ru/20240917/master-klassy-1973024618.html

ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения

ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения - РИА Новости, 17.09.2024

ОК и "Московское долголетие" проведут мастер-классы для старшего поколения

Одноклассники вместе с проектом "Московское долголетие" запускают мастер-классы для людей старшего поколения. Познавательные ролики помогут им оставаться... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:00

2024-09-17T10:00

2024-09-17T10:00

одноклассники

москва

гто

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Одноклассники вместе с проектом "Московское долголетие" запускают мастер-классы для людей старшего поколения. Познавательные ролики помогут им оставаться активными, развивать свои увлечения и найти новые: например, пополнить копилку рецептов вкусными осенними блюдами и подготовиться к сдаче ГТО. С 16 сентября в группе "Московского долголетия" и сервисе "Увлечения" в ОК будут появляться мастер-классы на тему кулинарии, моды, спорта и других популярных хобби. Спикерами выступят профессиональные преподаватели и участники "Московского долголетия". Благодаря кулинарным видеоурокам пользователи могут узнать новые рецепты блюд. Онлайн-тренировки помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО, развить чувство ритма, а также освоить боди-балет. Отдельный блок посвящен развитию творческих способностей: эксперты научат рисовать, задействуя правое полушарие головного мозга, а также писать рассказы. Также в рамках проекта предусмотрены мастер-классы по созданию капсульного гардероба и подбору одежды для разных типов женской фигуры. Кроме того, пользователям станут доступны ролики о посадке хвойных растений осенью, подборе рациона для домашних питомцев и других темах. ОК и и столичный Департамент труда и социальной защиты населения регулярно делятся в соцсети полезным контентом. Например, благодаря проекту "Летнее время с Одноклассниками" можно было посетить спортивные тренировки, творческие и образовательные мастер-классы в онлайн-формате. А видеоуроки про психологическую поддержку помогли пользователям лучше понять себя и окружающих.

https://ria.ru/20240903/khobbi-1970151530.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, москва, гто