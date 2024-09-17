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Маск рассказал о новом зрительном импланте Neuralink - РИА Новости, 17.09.2024
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22:59 17.09.2024 (обновлено: 23:00 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mask-1973291742.html
Маск рассказал о новом зрительном импланте Neuralink
Маск рассказал о новом зрительном импланте Neuralink - РИА Новости, 17.09.2024
Маск рассказал о новом зрительном импланте Neuralink
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:59
2024-09-17T23:00
технологии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. "Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара. Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж. По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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технологии, илон маск, сша, в мире
Технологии, Илон Маск, США, В мире
Маск рассказал о новом зрительном импланте Neuralink

Маск: новый имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку.
«
"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж.
По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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