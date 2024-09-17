Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 17.09.2024 (обновлено: 01:01 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mask-1973080702.html
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена - РИА Новости, 17.09.2024
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена
Администрация Джо Байдена обвинила американского предпринимателя Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором тот выразил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:04
2024-09-17T01:01
сша
флорида
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
илон маск
фбр
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Администрация Джо Байдена обвинила американского предпринимателя Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором тот выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США и вице-президента (а также кандидата в президенты) Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа."Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной", — говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса. Он добавил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.Ранее Маск удалил публикацию в соцсети X и назвал ее шуткой. По данным телеканала CNN, изначально он не хотел удалять заявление, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют.Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html
сша
флорида
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c3c0b0e0835d8aa4ead2ba1c026a86c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, илон маск, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа
США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, ФБР, АК-47, В мире, Повторное покушение на Трампа
В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Администрация Джо Байдена обвинила американского предпринимателя Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором тот выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США и вице-президента (а также кандидата в президенты) Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«
"Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной", — говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минюст США сообщил подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Вчера, 23:38
Он добавил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.
Ранее Маск удалил публикацию в соцсети X и назвал ее шуткой. По данным телеканала CNN, изначально он не хотел удалять заявление, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
Вчера, 18:45
 
СШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампДжо БайденИлон МаскФБРАК-47В миреПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала