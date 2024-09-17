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В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена - РИА Новости, 17.09.2024

В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Администрация Джо Байдена обвинила американского предпринимателя Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором тот выразил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:04

2024-09-17T00:04

2024-09-17T01:01

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пенсильвания

дональд трамп

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илон маск

фбр

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Администрация Джо Байдена обвинила американского предпринимателя Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором тот выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США и вице-президента (а также кандидата в президенты) Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа."Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной", — говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса. Он добавил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.Ранее Маск удалил публикацию в соцсети X и назвал ее шуткой. По данным телеканала CNN, изначально он не хотел удалять заявление, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют.Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973078511.html

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сша

флорида

пенсильвания

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