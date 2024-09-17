https://ria.ru/20240917/mali-1973245240.html

В Мали временно ограничили доступ в аэропорт

В Мали временно ограничили доступ в аэропорт - РИА Новости, 17.09.2024

В Мали временно ограничили доступ в аэропорт

Министерство транспорта и инфраструктуры Мали сообщило о временном ограничении доступа в международный аэропорт столицы страны Бамако. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:30

2024-09-17T18:30

2024-09-17T18:30

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Мали сообщило о временном ограничении доступа в международный аэропорт столицы страны Бамако. "После теракта, направленного на школу жандармерии в Бамако, недалеко от международного аэропорта доступ в аэропорт временно ограничен для предотвращения любых рисков… Ведутся мероприятия по снятию ограничений, о которых будет объявлено позже", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщало, что в районе аэропорта Бамако во вторник днем продолжаются вооруженные столкновения. Группировка "Аль-Каида в Сахеле" (JNIM)"* ранее взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии. Отмечалось, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240917/mali-1973123054.html

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в мире, бамако, мали