Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mali-1973231243.html
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали
Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту и службах... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:49
2024-09-17T17:49
в мире
мали
бамако
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973232986_0:68:628:421_1920x0_80_0_0_fe102999f648faf3842fa97d5bfb6dfe.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту и службах безопасности. По словам источников, ожесточенная перестрелка происходит вокруг полицейского поста, который расположен в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему. Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20240917/mali-1973202190.html
мали
бамако
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973232986_67:0:628:421_1920x0_80_0_0_c2aa91b02042acf7cbc6b62d9ced169d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, бамако, происшествия
В мире, Мали, Бамако, Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали

Франс Пресс: в районе аэропорта столицы Мали происходят вооруженные столкновения

© СоцсетиВооруженные столкновения начались в районе аэропорта столицы Мали Бамако
Вооруженные столкновения начались в районе аэропорта столицы Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Соцсети
Вооруженные столкновения начались в районе аэропорта столицы Мали Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту и службах безопасности.
По словам источников, ожесточенная перестрелка происходит вокруг полицейского поста, который расположен в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему.
Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали
Вчера, 15:51
 
В миреМалиБамакоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала