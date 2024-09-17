https://ria.ru/20240917/mali-1973231243.html

СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали

СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта столицы Мали

Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту и службах... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:49

2024-09-17T17:49

2024-09-17T17:49

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта малийской столицы Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту и службах безопасности. По словам источников, ожесточенная перестрелка происходит вокруг полицейского поста, который расположен в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему. Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20240917/mali-1973202190.html

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в мире, мали, бамако, происшествия