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"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024
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15:51 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mali-1973202190.html
"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали
"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024
"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали
Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:51
2024-09-17T15:51
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление JNIM. ""Аль-Каида* в Сахеле"… во вторник взяла на себя ответственность за нападение, совершенное в столице Мали на аэропорт и военный лагерь", - сказано в сообщении. Отмечается, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов. Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240917/mali-1973123054.html
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в мире, мали, бамако, аль-каида, россия
В мире, Мали, Бамако, Аль-Каида, Россия
"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали

"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт в столице Мали

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление JNIM.
""Аль-Каида* в Сахеле"… во вторник взяла на себя ответственность за нападение, совершенное в столице Мали на аэропорт и военный лагерь", - сказано в сообщении.
Солдаты правительственных войск Мали - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Мали отбили нападение на столичную школу жандармерии
Вчера, 10:49
Отмечается, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов.
Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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10 августа, 17:55
 
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