https://ria.ru/20240917/mali-1973202190.html

"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали

"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024

"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали

Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:51

2024-09-17T15:51

2024-09-17T15:51

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление JNIM. ""Аль-Каида* в Сахеле"… во вторник взяла на себя ответственность за нападение, совершенное в столице Мали на аэропорт и военный лагерь", - сказано в сообщении. Отмечается, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов. Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240917/mali-1973123054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, бамако, аль-каида, россия