"Аль-Каида"* взяла ответственность за атаку в столице Мали
"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт в столице Мали
© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)" взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление JNIM.
""Аль-Каида* в Сахеле"… во вторник взяла на себя ответственность за нападение, совершенное в столице Мали на аэропорт и военный лагерь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов.
Ранее местный военный источник сообщил РИА Новости, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в столице африканского государства. Западные СМИ сообщали, что стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта. Генштаб ВС Мали позднее сообщил, что ситуация находится под контролем.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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