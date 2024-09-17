https://ria.ru/20240917/makron-1973284727.html

Опрос показал, что популярность Макрона во Франции значительно снизилась

Опрос показал, что популярность Макрона во Франции значительно снизилась - РИА Новости, 17.09.2024

Опрос показал, что популярность Макрона во Франции значительно снизилась

Президент Франции Эммануэль Макрон занял 44-е место по популярности у жителей Франции среди политиков страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:59

2024-09-17T21:59

2024-09-17T22:05

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон занял 44-е место по популярности у жителей Франции среди политиков страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос компаний Ifop и Fiducial. "Эммануэль Макрон расположился далеко позади на 44-м месте, его рейтинг составляет лишь 31% (опрошенных – ред.)", - указывает телеканал. Отмечается, что уровень одобрения недавно назначенного премьер-министра Франции Мишеля Барнье составляет 57%. Среди других лидеров рейтинга – бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, положительного мнения о котором придерживается 55% французов. Ранее газета Parisien сообщила, что бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Несмотря на победу левых, Макрон исключил возможность участия их коалиции "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную кандидатуру на пост премьера Люси Касте. В конце августа левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отстранению Макрона от власти. Пятого сентября Макрон назначил новым премьером экс-еврокомиссара Мишеля Барнье, которого считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Левые отметили, что не войдут в правительство под руководством Барнье и выдвинут ему вотум недоверия. В правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" при этом заявили, что дождутся декларации политической линии Барнье, намеченной на октябрь. Как ранее сообщали СМИ, Макрон консультировался с Ле Пен перед назначением премьера, чтобы быть уверенным в том, что ее фракция – самая многочисленная в парламенте - не выдвинет ему вотум недоверия.

https://ria.ru/20240917/makron-1973157500.html

https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html

https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен