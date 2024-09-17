https://ria.ru/20240917/makron-1973081379.html

В парламенте Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

В парламенте Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона - РИА Новости, 17.09.2024

В парламенте Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

В Нацсобрании Франции, нижней палате парламента, во вторник рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, выдвинутую левой партией... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:13

2024-09-17T00:13

2024-09-17T00:13

франция

эммануэль макрон

франсуа олланд

жан-люк меланшон

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ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. В Нацсобрании Франции, нижней палате парламента, во вторник рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, выдвинутую левой партией "Непокорившаяся Франция". Партия выступила с данной инициативой после того, как французский лидер исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение было выдвинуто в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти в случае нарушения им своих обязанностей. Резолюцию подержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и ряд других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы". Бюро, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, в котором 12 из 22 членов сейчас являются представителями левых, должно принять решение о приемлемости резолюции. При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу основанной Жаном-Люком Меланшоном партии, публично против нее высказались экс-президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье. Если этот этап будет пройден, текст резолюции затем должен быть одобрен законодательной комиссией из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания (385 депутатов). Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате, где у левых нет большинства. Однако в случае одобрения текста Сенатом (232 голоса) обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В этом случае отставка президента является немедленной. В 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой. На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье будет объявлен на этой неделе.

https://ria.ru/20240903/soskin-1970343700.html

https://ria.ru/20240724/kongress-1961598408.html

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франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, жан-люк меланшон, в мире