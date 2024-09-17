Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами
Мадуро заявил, что задержанные в Венесуэле испанцы занимались взрывным туризмом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро+" назвал граждан Испании, задержанных в Венесуэле, террористами, которые занимались "взрывным туризмом".
Власти Венесуэлы 14 сентября сообщили о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и одного гражданина Чехии, обвинив их в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране и убить некоторых ее лидеров, в том числе Мадуро. В свою очередь, испанское правительство отрицает, что задержанные принадлежат к испанским спецслужбам, и заявляет, что посольство направило вербальную ноту правительству Венесуэлы с просьбой предоставить доступ к задержанным.
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"Они все террористы, эти "туристы". В свободное время они идут закладывать бомбы... и убивать людей... Это можно назвать приключенческим туризмом, взрывным туризмом", - заявил президент Венесуэлы заявил, комментируя задержание граждан Испании.
Ранее парламент Испании признал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах Венесуэлы, что вызвало гнев союзников Мадуро, которые призвали правительство страны приостановить торговые и дипломатические отношения с Испанией. Венесуэла выдала ордер на арест Гонсалеса, бежавшего в Испанию, которая предоставила ему политическое убежище, сообщало агентство ЧТК.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые принялись забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
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