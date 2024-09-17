Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/maduro-1973178332.html
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами - РИА Новости, 17.09.2024
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами
Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро+" назвал граждан Испании, задержанных в Венесуэле, террористами, которые занимались... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:20
2024-09-17T14:20
в мире
венесуэла
испания
сша
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро+" назвал граждан Испании, задержанных в Венесуэле, террористами, которые занимались "взрывным туризмом". Власти Венесуэлы 14 сентября сообщили о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и одного гражданина Чехии, обвинив их в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране и убить некоторых ее лидеров, в том числе Мадуро. В свою очередь, испанское правительство отрицает, что задержанные принадлежат к испанским спецслужбам, и заявляет, что посольство направило вербальную ноту правительству Венесуэлы с просьбой предоставить доступ к задержанным. "Они все террористы, эти "туристы". В свободное время они идут закладывать бомбы... и убивать людей... Это можно назвать приключенческим туризмом, взрывным туризмом", - заявил президент Венесуэлы заявил, комментируя задержание граждан Испании. Ранее парламент Испании признал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах Венесуэлы, что вызвало гнев союзников Мадуро, которые призвали правительство страны приостановить торговые и дипломатические отношения с Испанией. Венесуэла выдала ордер на арест Гонсалеса, бежавшего в Испанию, которая предоставила ему политическое убежище, сообщало агентство ЧТК. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые принялись забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
https://ria.ru/20240908/venesuela-1971349607.html
https://ria.ru/20240908/gonsales-1971467850.html
венесуэла
испания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, испания, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Испания, США, Николас Мадуро
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами

Мадуро заявил, что задержанные в Венесуэле испанцы занимались взрывным туризмом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро+" назвал граждан Испании, задержанных в Венесуэле, террористами, которые занимались "взрывным туризмом".
Власти Венесуэлы 14 сентября сообщили о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и одного гражданина Чехии, обвинив их в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране и убить некоторых ее лидеров, в том числе Мадуро. В свою очередь, испанское правительство отрицает, что задержанные принадлежат к испанским спецслужбам, и заявляет, что посольство направило вербальную ноту правительству Венесуэлы с просьбой предоставить доступ к задержанным.
Эдмундо Гонсалес - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Экс-кандидат в президенты Венесуэлы получил убежище в Испании
8 сентября, 06:40
"Они все террористы, эти "туристы". В свободное время они идут закладывать бомбы... и убивать людей... Это можно назвать приключенческим туризмом, взрывным туризмом", - заявил президент Венесуэлы заявил, комментируя задержание граждан Испании.
Ранее парламент Испании признал кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах Венесуэлы, что вызвало гнев союзников Мадуро, которые призвали правительство страны приостановить торговые и дипломатические отношения с Испанией. Венесуэла выдала ордер на арест Гонсалеса, бежавшего в Испанию, которая предоставила ему политическое убежище, сообщало агентство ЧТК.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые принялись забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
Эдмундо Гонсалес - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Германии прокомментировали получение Гонсалесом убежища в ЕС
8 сентября, 20:30
 
В миреВенесуэлаИспанияСШАНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала