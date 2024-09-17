https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html

Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны

Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны - РИА Новости, 17.09.2024

Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны

Группа ученых из КНР проанализировала состав грунта, доставленный с обратной стороны Луны, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:55

2024-09-17T07:55

2024-09-17T07:55

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ПЕКИН, 17 сен - РИА Новости. Группа ученых из КНР проанализировала состав грунта, доставленный с обратной стороны Луны, сообщает Центральное телевидение Китая. В июне китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов грунта с обратной стороны Луны. Как отмечает телеканал, совместная группа китайских ученых опубликовала научную статью о результатах исследования грунта с обратной стороны Луны в журнале National Science Review, в ней описываются физические, минералогические и геохимические характеристики полученных образцов. По словам ученых, образцы грунта имеют относительно низкую плотность, рыхлую и пористую структуру. Размер частиц лунного грунта имеет бимодальное распределение, что может указывать на то, что образец мог пройти через процесс смешивания из различных источников. Ученые также выяснили, что по сравнению с образцами лунного грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5" в 2020 году, в грунте с обратной стороны Луны значительно увеличилось содержание плагиоклаза, а содержание оливина существенно снизилось, что, по словам исследователей, свидетельствует о явном влиянии на лунный грунт в этом районе небазальтовых материалов. Образцы лунного грунта, доставленные "Чанъэ-6", в основном состоят из базальта, брекчии, цементита, светлых горных пород и стекловидного материала. Фрагменты базальта составляют от 30% до 40% от общего количества образцов. Минералы представлены преимущественно пироксеном, плагиоклазом и ильменитом, при этом содержание оливина крайне мало. По результатам минералогического анализа выяснилось, что основной фазовый состав образцов лунного грунта следующий: плагиоклаз (32,6%), пироксен (33,3%) и стекло (29,4%), при этом содержание стекла близко к нижнему пределу образцов, доставленных в рамках миссий "Аполлон". Геохимический анализ показал, что образцы "Чанъэ-6"имеют высокое содержание оксида алюминия и оксида кальция, тогда как содержание оксида железа относительно низкое. При этом, содержание таких элементов, как торий, уран и калий, в образцах оказалось значительно ниже, чем в KREEP-породах. Телеканал отмечает, что благодаря углубленным исследованиям образцов лунного грунта, доставленного "Чанъэ-6", понимание внутренней структуры Луны, ее вещественного состава, а также процессов ее формирования и эволюции будет постоянно расширяться. Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" был запущен 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8", 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html

https://ria.ru/20240903/nasa-1970375722.html

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