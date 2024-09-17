https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973296763.html

Лукашенко подарили песню "Баллада о диктаторе"

Лукашенко подарили песню "Баллада о диктаторе" - РИА Новости, 17.09.2024

Лукашенко подарили песню "Баллада о диктаторе"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на патриотическом форуме в Минске в честь отмечаемого в стране во вторник Дня народного единства представили песню... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:57

2024-09-17T23:57

2024-09-17T23:59

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на патриотическом форуме в Минске в честь отмечаемого в стране во вторник Дня народного единства представили песню "Баллада о диктаторе", сообщило агентство Белта."Президенту Беларуси Александру Лукашенко на патриотическом форуме в Минске в честь Дня народного единства преподнесли творческий сюрприз под названием "Баллада о диктаторе"", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что до премьеры на форуме Лукашенко не знал о подготовке песни, поэтому для него это стало сюрпризом. Согласно сообщению, представляя композицию, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что это произведение было рождено совершенно "спонтанно, случайно и даже вопреки". "Его автор не белорус по крови, но, кажется, очень близкий нам, белорусам, человек по духу. Молдавский поэт Павел Дуганов. Его многие белорусы помнят по событиям нашего непростого 2020 года (протесты оппозиции против итогов президентских выборов - ред.). Искренне, от души, открыто он тогда говорил о том, что и почему происходит, болел за нашу страну. А чуть более года назад преподнес нам сюрприз, написав балладу. Это был творческий подарок нашему президенту", - рассказала Эйсмонт. По ее словам, "президент посмотрел, улыбнулся, и на этом история должна была завершиться". "Таких произведений нам, на самом деле, приходит немало. И никогда они затем не видят свет", - отметила пресс-секретарь. Однако она сообщила, что людей, которые работают рядом с президентом, "чем-то эта баллада зацепила". "Мы решили действовать самостоятельно: творческий поиск в режиме "совершенно секретно", совместная работа с композитором Валерием Шматом и арт-группой "Белорусы". Работа, о которой президент до этого момента ничего не знал. И вот сегодня наша смелая премьера, и это сюрприз для всех. Кому-то, возможно, услышанное может и не понравиться, но это взгляд на нашу Беларусь со стороны. Поэтому судите сами. Александр Григорьевич, простите: "Баллада о диктаторе", - представила песню Эйсмонт. Согласно сообщению, в балладе поется о главе государства, о том, что в Белоруссии порядок и уют, о том, что "любимую (страну - ред.) не отдают". Далее рассказывается о природных и культурных богатствах Белоруссии, сохранении исторической памяти, роли президента в защите интересов страны, в то время как "враги верещат "диктатор" и брызжут слюной, как ртутью". "Упоминается в балладе и о той разнице, как тратят средства в Беларуси, и как - в недружественных странах. В то время как там делают ракеты-убийцы и беспилотники, "диктатор" строит больницы, мосты, дороги и храмы. Говорится в ней и о санкциях, попытке стереть славян в порошок, в результате чего получился порох", - рассказывается в сообщении агентства о песне. "Рождается новое завтра в лучах раскаленного солнца. А, самое главное, - правда. Кто с нею, тот цели добьется. Страна - его Альма-матер с ароматом свежего хлеба. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо", - приводит агентство строки из песни.

https://ria.ru/20240604/lukashkenko-1950336689.html

https://ria.ru/20240706/lukashenko-1957944421.html

https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957074814.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, минск, александр лукашенко