https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973274890.html
Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге
Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге - РИА Новости, 17.09.2024
Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Литва может инициировать "белорусский вопрос" в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:24
2024-09-17T20:24
2024-09-17T20:24
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александр лукашенко
международный уголовный суд
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Литва может инициировать "белорусский вопрос" в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы исключить участие белорусского президента в возможных мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни специальной военной операции России в Украине, инициирует в международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель - привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки…, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах", - сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Выступление транслировал Первый информационный телеканал. "Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство", - добавил Лукашенко.-0-
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в мире, украина, белоруссия, литва, александр лукашенко, международный уголовный суд
В мире, Украина, Белоруссия, Литва, Александр Лукашенко, Международный уголовный суд
Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге
Лукашенко: Литва может инициировать рассмотрение "белорусского вопроса" в МУС