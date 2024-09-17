https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973274890.html

Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге

Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге - РИА Новости, 17.09.2024

Лукашенко заявил о планах Литвы инициировать "белорусский вопрос" в Гааге

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Литва может инициировать "белорусский вопрос" в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:24

2024-09-17T20:24

2024-09-17T20:24

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александр лукашенко

международный уголовный суд

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Литва может инициировать "белорусский вопрос" в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы исключить участие белорусского президента в возможных мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни специальной военной операции России в Украине, инициирует в международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель - привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки…, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах", - сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Выступление транслировал Первый информационный телеканал. "Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство", - добавил Лукашенко.-0-

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html

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