https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973267298.html

Лукашенко рассказал о планах оппозиции перед выборами в 2025 году

Лукашенко рассказал о планах оппозиции перед выборами в 2025 году - РИА Новости, 17.09.2024

Лукашенко рассказал о планах оппозиции перед выборами в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, выехавшая за рубеж, хочет создать в республике перед предстоящими в 2025 году... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:22

2024-09-17T20:22

2024-09-17T20:22

в мире

белоруссия

минск

курская область

александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, выехавшая за рубеж, хочет создать в республике перед предстоящими в 2025 году президентскими выборами ситуацию предмятежного характера, но не сбрасывает со счетов и вариант вооруженного нападения на страну. "Наши беглые (выехавшая из страны оппозиция – ред.)…, для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий", - сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Выступление транслировал Первый информационный телеканал. Президент пояснил, что в ход идут информационные атаки на белорусскую власть, на которые Минск старается достойно отвечать. "Не сбрасывают со счетов они и вооруженное нападение на Беларусь. Как спецслужбы Запада говорят, "наши" будут бороться за власть здесь. Мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов "наших", а следующие – "не наши". Мы видели это в 2020 году (протесты оппозиции после президентских выборов – ред.), но не получилось. Не сбрасывают они это со счетов и сегодня, готовят хоругви, полки, как раньше называли, власовцев… Кстати, они, наши белорусы, заходили вместе с русскими власовцами на Курскую область. Правда их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках", - сказал Лукашенко. "Я хочу, чтобы они услышали сегодня, мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого", - подчеркнул глава белорусского государства.-0-

https://ria.ru/20240916/lukashenko-1972993412.html

https://radiosputnik.ru/20240912/lukashenko-1972356442.html

белоруссия

минск

курская область

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в мире, белоруссия, минск, курская область, александр лукашенко